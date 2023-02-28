Освоєння Місяця не обмежиться лише місією "Артеміда". США та Китай разом з кількома іншими країнами вступили в тривалі перегони, які виграє той, хто першим побудує базу на супутнику й залишить там колоністів. Уже зараз очевидно, що таких поселень буде кілька, і їм буде потрібен надійний зв'язок – не лише між собою, а й із Землею.

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Як це буде

Плануючи десятки експериментів різного масштабу та обсягу, які потребуватимуть комунікацій, Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило конкурс на створення необхідного набору телекомунікаційних послуг. Система під назвою "Moonlight" включатиме стандартизований місячний годинник.

Учора, 27 лютого 2023 року, агентство відкрило прийом заявок від приватних компаній на участь у програмі Moonlight.

Програма передбачає запуск трьох або чотирьох супутників на Місяць, які будуть розгорнуті на його орбіті для забезпечення постійного телекомунікаційного та навігаційного покриття його поверхні.

його поверхні. Орбіти супутникового угруповання будуть оптимізовані для покриття південного полюса Місяця, який було обрано місцем висадки астронавтів місії "Артеміда".

Moonlight потребуватиме спільної часової шкали, щоб зв'язати місії та полегшити визначення координат,

– каже Ваель-Ель Дейлі, системний інженер Moonlight.

Технологія потребує загального місячного часу, щоб надавати користувачам точні дані про місцезнаходження на поверхні Місяця. Нинішніх методів визначення часу подій на Місяці, які базуються на синхронізації з Землею, буде недостатньо, коли космічні агентства відправлять на супутник більше людей і автономних місяцеходів.

У повідомленні ЄКА йдеться, що дискусії щодо хронометражу на Місяці розпочалися під час зустрічі в Європейському центрі космічних досліджень і технологій ЄКА в Нідерландах у листопаді минулого року. Але тепер переговори про стандартизований місячний час стали частиною ширших зусиль з узгодження і створення LunaNet NASA, мережі цифрової архітектури, яка може бути використана для зв'язку і навігації на Місяці.

LunaNet – це система взаємоузгоджених стандартів, протоколів і вимог до інтерфейсів, які дозволять майбутнім місячним місіям працювати разом, концептуально подібно до того, як ми це робимо на Землі для спільного використання GPS і Galileo. Тепер, у місячному контексті, ми маємо можливість узгодити наш підхід до сумісності з самого початку, ще до того, як системи будуть фактично впроваджені,

– пояснює Хав'єр Вентура-Травесет, менеджер з навігації на Місяці ЄКА.

Дата запуску супутників Moonlight ще не визначена, але ЄКА планує використовувати Lunar Pathfinder як попередника ініціативи Moonlight. Pathfinder планують запустити у 2025 році.