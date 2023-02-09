Вчені знають, що сонячні протуберанці – це відносно щільні утворення водневої та гелієвої плазми на краю сонячного диска або його темних плям. Протуберанці зазвичай вивергаються, коли структура стає нестабільною і виривається назовні, вивільняючи плазму.

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Скотт Макінтош з Національного центру атмосферних досліджень у Боулдері, штат Колорадо, сказав, що ніколи раніше не бачив нічого подібного. Він також зазначив, що "один раз в кожному сонячному циклі на 55 градусі широти відбувається щось дивне".

Нагадаємо, що сонячний цикл – це найбільш помітний період активності зірки, який триває 11 років. Протуберанець щоразу утворюється в одному і тому ж місці, але вчені ніколи раніше не бачили, щоб він перетворювався на атмосферний вихор.

Один раз в кожному сонячному циклі він (північний протуберанець) формується на 55 градусі широти і починає рухатися до сонячних полюсів. Це дуже цікаво. Навколо цього явища виникає все більше запитань "чому". Чому він рухається до полюса лише один раз, а потім зникає, щоб через три-чотири роки чарівним чином знову з'явитися в тій самій області?

– сказав Макінтош.

Вчені припускають, що утворення вихору пов'язане зі зміною напрямку магнітного поля Сонця. Вони також відзначають важливість полярної області у формуванні магнітного поля, але точні причини виникнення незвичайного вихору залишаються невідомими.

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До речі, нещодавно науковці зробили важливе відкриття про корону Сонця, зовнішню частину його атмосфери, отримавши перші в історії ультрафіолетові зображення. На метеорологічному супутнику була встановлена спеціальна камера, яка фіксує лише ультрафіолетове світло, випромінюване Сонцем.