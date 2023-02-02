Що робитиме зонд?

IMAP, запуск якого запланований на 2025 рік, досліджуватиме околицю Сонячної системи, відому як геліосфера, і розшифровуватиме "повідомлення" у вигляді частинок від Сонця та з-поза нього. Він збиратиме інформацію про швидкість, енергію, напрямок та інше, що допоможе дізнатися про процеси, які відбуваються на відстанях до 120 астрономічних одиниць від Сонця.

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Три набори інструментів працюватимуть разом, щоб створити детальні карти кордонів Сонячної системи за допомогою енергетично нейтральних атомів. Інші інструменти (загалом їх десять) збиратимуть інформацію та надаватимуть оновлені дані про умови космічної погоди.

Місію IMAP очолює Девід МакКомас, професор Прінстонського університету. З ним працюватиме команда з 24 міжнародних установ-партнерів, а Лабораторія прикладної фізики Джона Гопкінса в Лорелі, штат Меріленд, будує космічний апарат для проєкту місією.

Куди полетить IMAP

Зонд IMAP не полетить на кордон геліосфери. На цей шлях у нього підуть десятки років. Апарат буде виведений у точку Лагранжа L1, звідки Сонце перед ним лежатиме як на долоні і завжди буде відкритим для спостережень. Зонд одразу ж включиться в наукову роботу, і цінна інформація не змусить себе чекати.

IMAP є п'ятою місією в портфоліо Програми сонячно-земних зондів NASA, якою керує Відділ дослідників і геліофізичних проєктів Центру космічних польотів імені Годдарда.