Сонячний ультрафіолетовий сканер (SUVI) на геостаціонарних оперативних екологічних супутниках (GOES) був спрямований подалі від поверхні Сонця протягом цілого місяця, щоб зробити знімки, які допомогли відкрити незвичні структури в короні нашої зорі.

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Що такого незвичного вдалося знайти

Науковці були вражені, виявивши в середній короні Сонця витягнуті павутиноподібні структури, де накопичується магнітна енергія перед тим, як вивільнитися і виштовхнути частинки у космос. Вважається, що саме в цій області зароджується сонячний вітер – потік заряджених частинок, який може викликати полярні сяйва на Землі, але також може завдати значної шкоди. Часто від цього страждають:

електромережі,

супутники,

астронавти на МКС.

Корона Сонця вивчається вже понад 25 років за допомогою інструменту LASCO на космічному апараті NASA SOHO, але LASCO не може бачити середню частину корони, де зароджується сонячний вітер. Нові зображення надають цінну інформацію про сонячний вітер та його структуру і можуть допомогти пояснити його походження.

Детальніше про відкриття: дивіться відео

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Дослідження відкриває новий підхід до спостереження корони в більшому масштабі, і в квітні 2025 року NASA запустить космічний апарат PUNCH, щоб сфотографувати зовнішню корону Сонця і зрозуміти, як вона перетворюється на сонячний вітер. Завдяки новим спостереженням за середньою короною Сонця вчені тепер можуть мати більш повне уявлення про взаємодію сонячного вітру з рештою Сонячної системи.