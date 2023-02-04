Солнечный ультрафиолетовый сканер (SUVI) на геостационарных оперативных экологических спутниках (GOES) был направлен подальше от Солнца в течение целого месяца, чтобы сделать снимки, которые помогли открыть необычные структуры в короне нашей звезды.

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Что такого необычного удалось найти

Ученые были поражены, обнаружив в средней короне Солнца вытянутые паутинообразные структуры, где накапливается магнитная энергия перед тем, как высвободиться и вытолкнуть частицы в космос. Считается, что именно в этой области зарождается солнечный ветер – поток заряженных частиц, который может вызвать полярные сияния на Земле, но также может нанести значительный вред. Часто от этого страдают:

электросети,

спутники,

астронавты на МКС.

Корона Солнца изучается более 25 лет с помощью инструмента LASCO на космическом аппарате NASA SOHO, но LASCO не может видеть среднюю часть короны, где зарождается солнечный ветер. Новые изображения предоставляют ценную информацию о солнечном ветре и его структуре и могут объяснить его происхождение.

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Исследование открывает новый подход к наблюдению короны в большем масштабе, и в апреле 2025 NASA запустит космический аппарат PUNCH, чтобы сфотографировать внешнюю корону Солнца и понять, как она превращается в солнечный ветер. Благодаря новому наблюдению за средней короной Солнца ученые теперь могут иметь более полное представление о взаимодействии солнечного ветра с остальной Солнечной системой.