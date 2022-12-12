Як повідомляє 24 канал, усе пройшло чітко за планом – корабель наблизився до Землі, увійшов в атмосферу та здійснив успішне приводнення в Тихому океані.

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Попри значний обсяг післяпольотного аналізу, NASA вже розглядає 25,5-денний політ "Артеміди-1" як вражаючий успіх.

Я не думаю, що хто-небудь з нас міг уявити собі настільки успішну місію. Тепер у нас є фундаментальна система далекого космічного транспортування,
– сказав керівник місії "Артеміда-1" Майк Сарафін.

Ця система складається з корабля Orion і велетенської ракети Space Launch System (SLS), яка відправила капсулу у подорож до Місяця 16 листопада з Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

Старт ракети SLS з кораблем Orion
Момент старту місії Artemis I / Скриншот 24 каналу

Це був дебютний запуск для SLS, і величезний транспортний засіб працював майже бездоганно, заявили представники агентства. "Оріон" гідно прийняв естафету, виконавши всі необхідні для цього етапи.

Повернення на Землю

Капсула прибула на орбіту навколо Місяця 25 листопада і покинула її за графіком через шість днів. 5 грудня "Оріон" подолав тривалий розгін двигуна під час близького прольоту навколо Місяця, взявши курс на Землю.

Повернення на Землю також пройшло за планом. Тепловий екран "Оріона" шириною 5 метрів – найбільший у літальних апаратів такого типу – захистив капсулу під час її вогняного входження в атмосферу Землі. А його система підвіски і основний парашут розгорнулися вчасно, сповільнивши падіння Оріона і забезпечивши м'яке приводнення.

Приводнення корабля Orion
Момент приводнення корабля Orion / Скриншот 24 каналу

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Згодом "Оріон" завантажили на корабель ВМС США "Портленд", який доставив капсулу до Сан-Дієго. Звідти космічний корабель буде доставлений наземним транспортом до центру Кеннеді, де на нього чекає ретельний огляд.

Космічний корабель Orion після приводнення
Orion на хвилях Тихого океану / Скриншот Space.com

Дослідження та завершення експериментів

До завершення цієї роботи, а також аналізу об'ємних даних польоту "Оріона", NASA не винесе офіційного вердикту щодо випробувального польоту. Але з огляду на те, наскільки гладко все пройшло на "Артеміді-1", остаточна оцінка, швидше за все, буде блискучою.

Я думаю, що цей апарат і його характеристики дійсно перевершили очікування,
сказала директорка КБМ Джанет Петро.

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Подальші місії

Післяпольотна робота надалі формуватиме плани NASA щодо "Артеміди-2", яка має запустити астронавтів у 10-денну місію навколо Місяця у 2024 році.

Наступний після цього політ, "Артеміда-3", висадить астронавтів біля південного полюса Місяця у 2025 або 2026 році. Майбутні місії в рамках програми NASA "Артеміда" допоможуть побудувати дослідницьку базу в цьому регіоні, який, як вважається, багатий на водяну кригу.

Агентство хоче, щоб цей форпост був готовий і працював до кінця 2020-х років, і успіх "Артеміда-1" робить цю амбітну мету досяжною.