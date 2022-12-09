Це відео Orion записав перед тим, як увімкнути свій зворотний двигун, який вже повертає його на Землю. 24 камери, встановлені на його борту записали історичний політ довкола супутника.

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Неймовірно близько

Про саме відео мало що можна сказати – лише оцінити його винятковість та красу. "Оріон" повільно летить повз Місяць, демонструючи його кратери та сіру поверхню, яка на перший погляд здається досить гладенькою.

Ролик опублікував Джейсон Меджор, який називає себе любителем космосу. Він не є науковцем та не працює в NASA, як можна дізнатися з його особистого сайту. Цей ролик, судячи з інших відео з "Оріона", розвернений на 90 градусів, оскільки подібні відео NASA публікує під іншим кутом, який менш зручний для сприйняття.

Крім того, на сторінці Меджора з'явилося кілька фото, зроблених апаратом, де також можна побачити Місяць у гарній роздільній здатності.

Нагадаємо, місія "Артеміда 1" є першою частиною масштабного задуму NASA, покликаного повернути людину на Місяць. На своєму шляху вона стикалась із великою кількістю проблем та перешкод, через що неодноразово переносилася. Запуск Orion відбувався без пілотів на борту. Екіпаж до земного супутника планують відправити не раніше 2024 року, однак і тут можливі перенесення дати.