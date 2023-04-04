Водночас SpaceX досі очікує на схвалення Федерального управління цивільної авіації, перш ніж розпочинати запуск безпосередньо. Попри все робота на збиральних майданчиках кипить і компанія вже освоїла нові методи збирання майбутніх Starship продовжуючи проводити різноманітні важливі тести.

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Технічний персонал працював над тим, щоб захистити ракету-носій і башту від інтенсивного нагрівання, яке генерує Super Heavy, оснащена 33 двигунами Raptor. Ракета матиме приблизно вдвічі більшу тягу, ніж аналогічні системи NASA Saturn V і Space Launch System.

Попри очевидні виклики, генеральний директор SpaceX Ілон Маск зберігає оптимізм, майже кожні кілька годин публікуючи на своїй сторінці у твітері повідомлення на різні теми, які стосуються запуску. Раніше Маск визнавав можливість невдачі, але пообіцяв, що запуск точно не буде нудним.



Вогневі випробування Super Heavy / Фото SpaceX

Як відбуватиметься тестовий орбітальний політ

Після запуску надважка ракета полетить з космодрому Starbase на схід, над Мексиканською затокою. Під час цього випробування ракета-носій не намагатиметься здійснити посадку. Після відокремлення ступенів розгінний блок Starship повинен досягти орбітальної швидкості, перш ніж спробувати увійти в атмосферу Землі над Тихим океаном. Якщо все пройде добре, він здійснить контрольоване зниження і приземлиться в океані на північ від Гавайських островів.

Чому SpaceX сповільнила темпи після серії випробувань Starship

Кампанія швидких випробувань прототипів Starship у 2020 та 2021 роках дозволила SpaceX продемонструвати можливість швидко досягати успіху. Однак наступним кроком повинен був стати орбітальний політ, який потребував значно більших затрат ресурсів та підготовки. Компанія стала більш обережною на своєму об'єкті розробки та випробувань у Південному Техасі.

Це пов'язано з тим, що SpaceX, ймовірно, інвестувала понад 1 мільярд доларів у масивну вежу для запуску і уловлювання ракет Starship і Super Heavy, а також у наземні комунікаційні системи для забезпечення заправки масивних транспортних засобів.

Оскільки так багато активів зосереджено на невеликій території поблизу Мексиканської затоки, SpaceX не хоче ризикувати і руйнувати інфраструктуру, на створення і тестування якої вона витратила понад рік. Це відкинуло б усі старання із запуску Starship на кілька місяців назад, принаймні, поки територія буде відбудована.

Це також, ймовірно, подвоїло б регуляторні занепокоєння, які й так заледве вдалося вгамувати. SpaceX досі чекає від Федерального управління цивільної авіації дозволу на експериментальні орбітальні запуски, хоч тепер його отримання – це лише питання найближчого часу.

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Чому це важлива подія для космічної галузі

Тестовий орбітальний політ Starship стане важливою віхою в амбітних планах SpaceX з освоєння космосу. Компанія має намір використовувати Starship як багаторазовий космічний корабель для міжпланетних подорожей і, можливо, заселення Марса. Успішний запуск Starship ще на крок наблизить компанію до досягнення її кінцевої мети – зробити людський вид багатопланетним.