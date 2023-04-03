Що відомо про супутники Tranche 0

Згідно з описом місії SpaceX, космічні апарати Tranche 0 стануть першими сателітами сузір'я PWSA, яке Космічні сили США збирають на низькій навколоземній орбіті. Загалом планується запустити сотні малих супутників, які запускатимуть періодично кожні кілька років для підвищення стійкості і можливостей на орбіті.

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Десять супутників Tranche 0, запущених у неділю, передаватимуть дані, та відстежуватимуть ракети, хоча ця перша група призначена, в першу чергу, для демонстрації можливостей, які будуть використані майбутніми супутниками. Наступну партію супутників планують запустити у червні. Після цього робоче сузір'я зондів складатиметься з 28 супутників, з яких 20 призначені для передачі даних і вісім для відстеження ракет.

Десять супутників Tranche 0, запущених у неділю, коштують приблизно 15 мільйонів доларів кожен.

SpaceX не показувала в прямому ефірі запуск або відділення обтічника корисного навантаження від другого ступеня Falcon 9 на прохання Агентства космічного розвитку (SDA). Компанія припинила пряму трансляцію незабаром після приземлення ракети-носія.

Запуск мав відбутися раніше

Раніше SpaceX спробувала запустити цю місію 30 березня, але запуск був перерваний за три секунди до старту. Компанія заявила, що автоматичне переривання було спричинене одним із двигунів першого ступеня. SDA повідомило, що запуск було перенесено ще на кілька днів, щоб "дослідити технічні проблеми з ракетою-носієм".

Це був вже 22-й запуск SpaceX у 2023 році. Раніше ракета-носій першого ступеня для цієї місії запустила партію інтернет-супутників Starlink.

Для чого потрібне сузір'я супутників Tranche 0

Як вже зазначалося, SDA планує побудувати мережу з сотень взаємопов'язаних супутників. Відомство покладається на недорогі супутники у великій кількості для надання критично важливих послуг. Тут цікаво, що Міністерство оборони США зазвичай надає перевагу меншим угрупуванням дорожчих і складніших апаратів.

Для відстеження гіперзвукових ракет на всіх етапах польоту Міністерство оборони вирішило, що супутники на низькій орбіті на висоті 1000 кілометрів над Землею будуть краще бачити цілі, на відміну від існуючих геостаціонарних супутників на висоті 37 000 кілометрів над Землею.

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Якщо Китай, наприклад, вирішить атакувати американські супутники, то "розгалужене угруповання повинне зробити це завдання набагато складнішим для виконання, наголосив начальник космічних операцій генерал Б. Ченс Зальцман.

Саме тому, на його думку, супутникові угруповання повинні бути розгорнуті, дезагреговані і розподілені. Розгалужена космічна архітектура Агентства космічного розвитку повинна стати яскравим прикладом цих зусиль.