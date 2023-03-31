Крах Virgin Orbit був спровокований невдалим запуском ракети у січні, який мав ознаменувати перехід компанії на новий рівень. Катастрофа призвела до тимчасового призупинення діяльності, поки компанія шукала додаткове фінансування, яке так і не надійшло. Акції Virgin Orbit впали на 45% до 19 центів під час тривалих торгів у Нью-Йорку. Для порівняння, рік тому вони коштували понад 7 доларів.

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Virgin Orbit є частиною імперії Бренсона, до якої також входять Virgin Atlantic і Virgin Galactic. Однак, на відміну від Virgin Galactic, яка планує відправляти людей у далекий космос, Virgin Orbit зосередилася на запуску невеликих супутників на орбіту, що не виявилося прибутковим бізнесом.

Приватна космічна галузь похитнулась

Інші компанії, пов'язані з космічними запусками, також зазнають труднощів на фондовому ринку, оскільки інвестори уникають неперевірених бізнес-моделей і ризикованих проєктів, які можуть призвести до збитків.

Каліфорнійська компанія Long Beach, що базується в Лонг-Біч, останнім часом не демонструє хороших результатів.

Astra Space повідомила, що її грошові кошти та високоліквідні активи впали на 32% у кварталі, що закінчився 31 грудня 2022 року.

Rocket Lab USA також заявила минулого місяця, що її квартальні збитки будуть втричі більшими, ніж прогнозували аналітики.

За даними джерел Bloomberg, Virgin Orbit все ще намагається продати частину бізнесу, але угода з техаським інвестором Метью Брауном, який раніше розглядався як "рятівник" бізнесу, провалилася.

Кілька слів про компанію

Virgin Orbit розпочала свою діяльність у 2017 році і стала публічною у 2021 році. Фокус компанії на запуску невеликих супутників на орбіту відрізняє її від конкурентів, які запускають ракети з поверхні. Натомість Virgin Orbit вирішила використати запуски ракет LauncherOne, прикріплених до модифікованого Boeing 747.

Розробка ракети почалася за багато років до того, як бізнес був офіційно виділений в окрему компанію. Перший успішний запуск на орбіту відбувся в січні 2021 року, а загалом було здійснено чотири успішних запуски.

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Компанія сподівалася збільшити частоту запусків цього року, але переглянула свої плани після невдалої січневої місії, яка мала стати першим в історії запуском з території Великої Британії. Місії завадила проблема з паливним фільтром, яка призвела до втрати дев'яти невеликих супутників.