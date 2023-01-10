Невдале завершення місії, яка мала відкрити Великій Британії двері до клубу космічних держав, здатних здійснювати космічні пуски зі своєї території, призвело до того, що акції Virgin Orbit після закриття офіційної біржової сесії впали в понеділок на 25%.

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Що трапилося

Короткий брифінг польоту виглядає так:

Спеціально модифікований для запусків Boeing 747, який отримав ім'я Cosmic Girl, злетів з космодрому в Корнуоллі о 22:02 за місцевим часом із ракетою-носієм LauncherOne. На висоті понад 10 тисяч метрів.

Коли літак перебував над південно-західним узбережжям Ірландії, ракета успішно відокремилася від літака та увімкнула головний двигун.

Через 3,5 хвилини перший ступінь, завершивши свою роботу, успішно відокремився.

Далі під час польоту другого ступеня, двигун якого повинен був пропрацювати близько 5 хвилин, сталася "невідома аномалія", яка і призвела до провалу місії.

Ведеться розслідування інциденту.

Цікаво, що спочатку Virgin Orbit опублікувала твіт, у якому повідомила про успішний вихід на орбіту. Пізніше він був видалений і представлена інформація про інцидент.



Ракета LauncherOne на літаку Cosmic Girl / Фото Virgin Orbit

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На сьогодні це вже шоста спроба компанії вивести свої ракети на орбіту і друга невдача. Поки що Великій Британії так і не вдалося стати повноцінною самостійною космічною державою – всі вдалі пуски Virgin здійснила з пустелі Мохаве у Каліфорнії.