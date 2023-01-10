Неудачное завершение миссии, которая должна была открыть Великобритании в дверь в клуб космических государств, способных совершать космические пуски со своей территории, привело к тому, что акции Virgin Orbit после закрытия официальной биржевой сессии упали в понедельник на 25%.

Читайте на сайте SpaceX начала 2023 с рекордного запуска на орбиту 114 спутников

Что случилось

Короткий брифинг полета выглядит так:

Специально модифицированный для запусков Boeing 747, получивший имя Cosmic Girl, взлетел с космодрома в Корнуолле в 22:02 по местному времени с ракетой-носителем LauncherOne. На высоте более 10 тысяч метров.

Когда самолет находился на юго-западном побережье Ирландии, ракета успешно отделилась от самолета и включила главный двигатель.

Через 3,5 минуты первая степень, завершив свою работу, успешно отделилась.

Далее во время полета второй ступени, двигатель которого должен был проработать около 5 минут, произошла "неизвестная аномалия", которая и привела к провалу миссии.

Ведется расследование инцидента.

Интересно, что сначала Virgin Orbit опубликовала твит, в котором сообщила об успешном выходе на орбиту. Позже он был удален и представлена информация об инциденте.



Ракета LauncherOne на самолете Cosmic Girl / Фото Virgin Orbit

Интересно США запустили в космос демонстратор для сбора и передачи солнечной энергии на Землю

На сегодняшний день это уже шестая попытка компании вывести свои ракеты на орбиту и вторая неудача. Пока Великобритании так и не удалось стать полноценным самостоятельным космическим государством – все удачные пуски Virgin совершила из пустыни Мохаве в Калифорнии.