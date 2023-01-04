Выведение разгонным блоком полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту началось примерно через час после старта. За полчаса было выпущено 82 объекта, 77 из которых в режиме реального времени подтвердили успешность операции.

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Какие спутники вывела на орбиту SpaceX

Крупнейшим клиентом миссии Transporter-6 стала компания Planet Labs. На борту Falcon 9 находилось 36 спутников SuperDove. Это спутники для непрерывной слежки за Землей. Созвездие спутников Planet насчитывает сейчас более 500 космических аппаратов.

Среди других больших полезных нагрузок на Transporter-6 были следующие:

Шесть кубсатов LEMUR компании Spire, управляющей спутниковой сетью по сбору данных о погоде и занимающейся слежкой.

Четыре спутника для получения изображений для компании Satellogic.

Четыре спутника радиочастотной разведки для люксембургской компании Kleos и спутник радиочастотной разведки BRO-8 для французской компании Unseenlabs.

Три спутника с радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR) для компании Iceye и два спутника SAR для компании Umbra.

Два спутника для компании Lynk, разрабатывающей группировки для предоставления услуг связи "прямо в руки".

Двенадцать спутников SpaceBee для компании Swarm Technologies, принадлежащей SpaceX.

Gama Alpha, первый спутник французской компании Gama для тестирования технологий солнечного паруса.

Демонстрационный кубсат Electro-Optical/Infrared Weather Systems (EWS) для командования космических систем Космических сил США.

Несколько полезных нагрузок на Transporter-6 являются орбитальными транспортными средствами, которые будут выводить спутники. Среди них два аппарата ION компании D-Orbit, платформа для экспериментов с передачей солнечной энергии на Землю и первый аппарат Orbiter компании Launcher.

Украинские спутники на орбите

Среди 114 выведенных на орбиту спутников были и два украинских сателлита.

Первый аппарат – кубсат PolyITAN-HP-30, предназначенный для тестирования работы теплообменных трубок Его создали в честь 30-летия Независимости Украины.

Второй аппарат – EOS SAT-1. Это сателлит украинской компании EOS DA, он стал первым спутником созвездия EOS SAT. Это первая в мире группировка спутников для наблюдения за сельскохозяйственными угодьями.

Популярность миссий Transporter растет

Миссия Transporter-6 стала шестой в серии запусков малых спутников компанией SpaceX. Первые две миссии Transporter были выполнены в 2021 году и еще три в 2022 году. Несмотря на множество предложений от компаний с малыми ракетами-носителями, SpaceX не перестает набирать клиентов для очередного запуска кубсатов и малых спутников. Да, портфель заказов на запуски в 2023 году уже заполнен и очередь растянулась на следующие годы.

Миссия Transporter-6 стала первым орбитальным запуском в мире в 2023 году.

В 2022 году был зафиксирован рекорд на уровне 186 попыток орбитального запуска, что на 40 больше, чем в 2021 году.

В общей сложности за прошлый год 179 запусков были успешными, тогда как в 2021 году успешными оказались 136 стартов.

Космическая индустрия набирает обороты

За последние пять лет активность орбитальных запусков удвоилась. В 2017 году было 86 успешных орбитальных запусков с 90 попытками. Во многом этот рост произошел благодаря компании SpaceX, увеличившей количество запусков с 18 в 2017 году до 61 в 2022 году, тогда как количество китайских запусков увеличилось с 18 в 2017 году до 64 в 2022 году.

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В других странах за последние пять лет активность запусков либо не изменилась, либо снизилась (за исключением Новой Зеландии, где с первого запуска ракеты Electron компании Rocket Lab в 2017 году количество стартов выросло до девяти запусков в 2022 году). Европа скатилась с 11 стартов в 2017 году до 6 в 2022 году. Пять лет назад Япония запустила 7 ракет и в прошлом году осуществила только один и тот неудачный запуск ракеты Epsilon.

Компания SpaceX почти удвоила количество запусков с 31 старта в 2021 году до 61 в 2022 году. В 2023 году Илон Маск пообещал новый рекорд – до 100 запусков, включая кораблем Starship с его первым орбитальным восхождением.