Новая космическая гонка набирает обороты и на кону уже далеко не номинальное первенство, как это было во время Холодной войны, а реальная возможность потерять значительные территории спутника Земли, богатые ценными ресурсами. NASA прекрасно понимает, что Китай стремится не столько к научным открытиям и достижениям, сколько к обозримым достижениям, которые укрепят его экономику и статус.

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Это факт: мы участвуем в космической гонке,

– отметил Нельсон в интервью газете Politico.

По словам главы NASA, Вашингтону нужно следить за тем, чтобы Пекин не добрался куда-нибудь на Луне под видом научных исследований, поскольку после этого он может заявить, что конкретная территория спутника принадлежит только ему.

Успехи Китая в освоении космоса

Китай действительно добился больших успехов в космической отрасли.

За последние несколько лет Пекин запустил серию автоматических посадочных модулей и роверов для сбора лунных образцов, в том числе впервые на обратной стороне Луны.

Также "Поднебесная" отправила на Марс орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход.

К концу этого десятилетия Пекин планирует совершить высадку тайконавтов на Луне.

В декабре правительство Китая сообщило о новых, амбициозных проектах, таких как создание инфраструктуры в космосе и системы контроля космического пространства.

Действительно ли Китай может захватить территорию на Луне?

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что Пекин решительно опровергает подобные утверждения.

Некоторые американские чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая. Космическое пространство – это не поле борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях – это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем,

– сообщил он корреспонденту Politico.

Однако такие заявления Китая звучат очень смешно и даже цинично, ведь верить Китаю стоит примерно так же, как России. Несомненно, Китай захватит значительные территории Луны и провозгласит их своими, как только у него появится такая возможность.

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Китай уже не раз проявил себя как безответственная страна в вопросах космической отрасли. Его ракеты постоянно падают вблизи населенных районов Земли, подвергая жителей поселений огромной опасностью. Несмотря на осуждение других космических стран, Китай не принимает никаких мер и игнорирует какие-либо обращения, продолжая делать так, как ему хочется.