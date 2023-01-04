Виведення розгінним блоком корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту почалося приблизно через годину після старту. Протягом пів години було випущено 82 об'єкти, 77 з яких у режимі реального часу підтвердили успішність операції.

Читайте на сайті Космічна війна? NASA стурбоване можливими претензіями Китаю на місячні території

Які супутники вивела на орбіту SpaceX

Найбільшим клієнтом місії Transporter-6 стала компанія Planet Labs. На борту Falcon 9 перебувало 36 супутників SuperDove. Це супутники для безперервного стеження за Землею. Сузір'я супутників Planet налічує тепер понад 500 космічних апаратів.

Серед інших великих корисних навантажень на Transporter-6 були такі:

Шість кубсатів LEMUR компанії Spire, яка управляє супутниковою мережею зі збору даних про погоду і займається стеженням.

Чотири супутники для отримання зображень для компанії Satellogic.

Чотири супутники радіочастотної розвідки для люксембурзької компанії Kleos і супутник радіочастотної розвідки BRO-8 для французької компанії Unseenlabs.

Три супутники з радіолокатором із синтезованою апертурою (SAR) для компанії Iceye і два супутники SAR для компанії Umbra.

Два супутники для компанії Lynk, яка розробляє угруповання для надання послуг зв'язку "просто в руки".

Дванадцять супутників SpaceBee для компанії Swarm Technologies, що належить SpaceX.

Gama Alpha, перший супутник французької компанії Gama для тестування технологій сонячного вітрила.

Демонстраційний кубсат Electro-Optical/Infrared Weather Systems (EWS) для Командування космічних систем Космічних сил США.

Кілька корисних навантажень на Transporter-6 є орбітальними транспортними засобами, які згодом виводитимуть супутники. Серед них два апарати ION компанії D-Orbit, платформа для експериментів із передачею сонячної енергії на Землю і перший апарат Orbiter компанії Launcher.

Українські супутники на орбіті

Серед 114 виведених на орбіту супутників були і два українські сателіти.

Перший апарат – кубсат PolyITAN-HP-30, призначений для тестування роботи теплообмінних трубок. Його створили на честь 30 річниці Незалежності України.

Другий апарат – EOS SAT-1. Це сателіт української компанії EOS DA, він став першим супутником сузір'я EOS SAT. Це перше у світі угрупування супутників для спостереження за сільськогосподарськими угіддями.

Популярність місій Transporter росте

Місія Transporter-6 стала шостою в серії запусків малих супутників компанією SpaceX. Перші дві місії Transporter було виконано 2021 року і ще три 2022 року. Попри велику кількість пропозицій від компаній з малими ракетами-носіями, SpaceX не перестає набирати клієнтів для чергового запуску кубсатів і малих супутників. Так, портфель замовлень на запуски у 2023 році вже заповнений і черга розтягнулася на наступні роки.

Місія Transporter-6 стала першим орбітальним запуском у світі в 2023 році.

У 2022 році було зафіксовано рекорд на рівні 186 спроб орбітального запуску, що на 40 більше, ніж 2021 року.

Загалом за минулий рік 179 запусків були успішними, тоді як 2021 року успішними виявилися 136 стартів.

Космічна індустрія набирає обертів

За останні п'ять років активність орбітальних запусків подвоїлася. У 2017 році було 86 успішних орбітальних запусків з 90 спроб. Багато в чому це зростання відбулося завдяки компанії SpaceX, яка збільшила кількість запусків із 18 у 2017 році до 61 у 2022 році, тоді як кількість китайських запусків збільшилася з 18 у 2017 році до 64 у 2022 році.

Цікаво Її бачили ще неандертальці: прадавня комета летить до Землі і її можна буде побачити у січні

В інших країнах за останні п'ять років активність запусків або не змінилася, або знизилася (за винятком Нової Зеландії, де з першого запуску ракети Electron компанії Rocket Lab у 2017 році кількість стартів зросла до дев'яти запусків у 2022 році). Європа скотилася з 11 стартів у 2017 році до 6 у 2022. П'ять років тому Японія запустила 7 ракет і торік здійснила тільки один і той невдалий запуск ракети Epsilon.

Компанія SpaceX майже подвоїла кількість запусків із 31 старту у 2021 році до 61 у 2022. У 2023 році Ілон Маск пообіцяв новий рекорд – до 100 запусків, включно з кораблем Starship з його першим орбітальним сходженням.