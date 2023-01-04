Виведення розгінним блоком корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту почалося приблизно через годину після старту. Протягом пів години було випущено 82 об'єкти, 77 з яких у режимі реального часу підтвердили успішність операції.
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Які супутники вивела на орбіту SpaceX
Найбільшим клієнтом місії Transporter-6 стала компанія Planet Labs. На борту Falcon 9 перебувало 36 супутників SuperDove. Це супутники для безперервного стеження за Землею. Сузір'я супутників Planet налічує тепер понад 500 космічних апаратів.
Серед інших великих корисних навантажень на Transporter-6 були такі:
- Шість кубсатів LEMUR компанії Spire, яка управляє супутниковою мережею зі збору даних про погоду і займається стеженням.
- Чотири супутники для отримання зображень для компанії Satellogic.
- Чотири супутники радіочастотної розвідки для люксембурзької компанії Kleos і супутник радіочастотної розвідки BRO-8 для французької компанії Unseenlabs.
- Три супутники з радіолокатором із синтезованою апертурою (SAR) для компанії Iceye і два супутники SAR для компанії Umbra.
- Два супутники для компанії Lynk, яка розробляє угруповання для надання послуг зв'язку "просто в руки".
- Дванадцять супутників SpaceBee для компанії Swarm Technologies, що належить SpaceX.
- Gama Alpha, перший супутник французької компанії Gama для тестування технологій сонячного вітрила.
- Демонстраційний кубсат Electro-Optical/Infrared Weather Systems (EWS) для Командування космічних систем Космічних сил США.
Кілька корисних навантажень на Transporter-6 є орбітальними транспортними засобами, які згодом виводитимуть супутники. Серед них два апарати ION компанії D-Orbit, платформа для експериментів із передачею сонячної енергії на Землю і перший апарат Orbiter компанії Launcher.
Українські супутники на орбіті
Серед 114 виведених на орбіту супутників були і два українські сателіти.
- Перший апарат – кубсат PolyITAN-HP-30, призначений для тестування роботи теплообмінних трубок. Його створили на честь 30 річниці Незалежності України.
- Другий апарат – EOS SAT-1. Це сателіт української компанії EOS DA, він став першим супутником сузір'я EOS SAT. Це перше у світі угрупування супутників для спостереження за сільськогосподарськими угіддями.
Популярність місій Transporter росте
Місія Transporter-6 стала шостою в серії запусків малих супутників компанією SpaceX. Перші дві місії Transporter було виконано 2021 року і ще три 2022 року. Попри велику кількість пропозицій від компаній з малими ракетами-носіями, SpaceX не перестає набирати клієнтів для чергового запуску кубсатів і малих супутників. Так, портфель замовлень на запуски у 2023 році вже заповнений і черга розтягнулася на наступні роки.
- Місія Transporter-6 стала першим орбітальним запуском у світі в 2023 році.
- У 2022 році було зафіксовано рекорд на рівні 186 спроб орбітального запуску, що на 40 більше, ніж 2021 року.
- Загалом за минулий рік 179 запусків були успішними, тоді як 2021 року успішними виявилися 136 стартів.
Космічна індустрія набирає обертів
За останні п'ять років активність орбітальних запусків подвоїлася. У 2017 році було 86 успішних орбітальних запусків з 90 спроб. Багато в чому це зростання відбулося завдяки компанії SpaceX, яка збільшила кількість запусків із 18 у 2017 році до 61 у 2022 році, тоді як кількість китайських запусків збільшилася з 18 у 2017 році до 64 у 2022 році.
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В інших країнах за останні п'ять років активність запусків або не змінилася, або знизилася (за винятком Нової Зеландії, де з першого запуску ракети Electron компанії Rocket Lab у 2017 році кількість стартів зросла до дев'яти запусків у 2022 році). Європа скотилася з 11 стартів у 2017 році до 6 у 2022. П'ять років тому Японія запустила 7 ракет і торік здійснила тільки один і той невдалий запуск ракети Epsilon.
Компанія SpaceX майже подвоїла кількість запусків із 31 старту у 2021 році до 61 у 2022. У 2023 році Ілон Маск пообіцяв новий рекорд – до 100 запусків, включно з кораблем Starship з його першим орбітальним сходженням.