Комета C/2022 E3 (ZTF) буде достатньо яскравою, щоб її помітити неозброєним оком на нічному небі. Об'єкт пролетить між Землею та Сонцем вже у січні 2023 року.

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Наразі хвостатий космічний мандрівник перетинає внутрішню частину Сонячної системи. Максимальне наближення до Сонця, або перигелій, відбудеться 12 січня, а потім комета пролетить повз Землю, здійснивши найближчий проліт повз нашу планету між 1 і 2 лютого.

Як побачити комету

Якщо комета продовжить яскравішати так само як зараз, її можна буде побачити в темному небі неозброєним оком. Це важко передбачити для комет, але навіть якщо C/2022 E3 (ZTF) потьмяніє, її все одно можна буде побачити в бінокль або телескоп протягом декількох днів після її максимального зближення.

Спостерігачі в Північній півкулі Землі зможуть знайти комету в ранковому небі, коли вона буде рухатися в напрямку північного заходу протягом січня.

Для спостерігачів Південної півкулі C/2022 E3 (ZTF) стане видимою на початку лютого 2023 року.

Комету слід шукати, коли Місяць буде тьмяним тож 21 січня один з найкращих днів, якщо дозволять погодні умови. Комета C/2022 E3 (ZTF) під час свого максимального зближення перебуватиме в сузір'ї Верблюда.

Детальніше про комету C/2022 E3 (ZTF)

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), період комети становить близько 50 000 років. Це означає, що до того, як вона наблизилася до Сонця на відстань близько 160 мільйонів кілометрів 12 січня і 42 мільйони кілометрів до Землі 2 лютого, востаннє вона підходила так близько ще в період верхнього палеоліту на Землі.

Це означає, що останніми людьми, які могли помітити C/2022 E3 (ZTF), були ранні гомо сапієнси, які жили під час останнього льодовикового періоду. Так само можна сказати і про останніх неандертальців, оскільки цей вид вимер приблизно через 10 000 років після останнього перигелію C/2022 E3 (ZTF).

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Відкриття комети

Звичайно, неандертальці і ранні люди не знали, що таке C/2022 E3 (ZTF), і комета була ідентифікована набагато пізніше, ніж останній льодовиковий період. Комета була помічена ширококутною камерою спостереження на Цвіккському перехідному об'єкті на початку березня 2022 року.

Об'єкт спершу виглядав як астероїд. Згодом C/2022 E3 (ZTF), яка на той час перебувала на орбіті Юпітера, почала яскравішати, як це властиво кометам.

На поточних зображеннях C/2022 E3 (ZTF) видно її кому, оточуюче гало з газу і пилу, що світиться зеленуватим відтінком, і довгий, але слабкий кометний хвіст, що відходить від основного тіла.