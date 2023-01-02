Такого висновку дійшли геохіміки з Китайської академії наук Юйчен Сю (Yuchen Xu) і Хен-Ці Тянь (Heng-Ci Tian). Під час дослідження вони вивчили частинки місячного ґрунту, які доставили на Землю в рамках місії "Чан'е-5".

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Вчені вважають, що завдяки взаємодії сонячного вітру з місячним ґрунтом вода в значних кількостях може перебувати в районах середніх і високих широт супутника. Результати дослідження можуть вплинути на сприйняття походження і розподілу води на Місяці.

Вода на Місяці

Візуально Місяць виглядає як суха пилова куля, але недавні дослідження показали, що води на супутнику нашої планети більше, ніж припускав будь-хто. Звісно, не йдеться про річки та озера, оскільки вода на Місяці є частиною реголіту або ж ховається у вигляді крижаних відкладень у кратерах, куди не потрапляє сонячне світло. Наявність води на Місяці змушує вчених замислитися про її походження та обсяги запасів.

Щодо походження місячної води може бути кілька варіантів.

Насамперед вона могла потрапити на супутник Землі внаслідок зіткнень з астероїдами .

. Сонячний вітер є надійним джерелом іонів водню, які також могли стати однією зі складових місячної води.

Більш ранні дослідження, отримані в рамках американських місій "Аполлон", показували, що сонячний вітер міг стати джерелом одного з елементів місячної води.

Нові дослідження розповіли більше про воду на Місяці

Під час недавнього дослідження китайські вчені працювали з різними матеріалами, включно з олівіном, плагіоклазом і склом. Усі вони, на відміну від зібраних у рамках місій "Аполлон", були здобуті в середніх широтах Місяця, а також в одному з наймолодших кратерів. Раманівська спектроскопія та енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія дали змогу вивчити хімічний склад зразків ґрунту, включно із зовнішньою оболонкою завтовшки 100 нанометрів, яка найбільше схильна до впливу космічної погоди.

У результаті було встановлено, що у верхньому шарі багатьох зразків високий вміст водню – від 1116 до 2516 частин на мільйон, а також дуже низький вміст ізотопів дейтерію і водню.

Ці співвідношення відповідають співвідношенням елементів у сонячному вітрі. На підставі цього вчені припускають, що під час зіткнення сонячного вітру з поверхнею Місяця у верхньому шарі ґрунту осідає водень. Вміст води, утвореної завдяки сонячному вітру, в місці посадки апарату "Чан'є-5" має становити близько 46 частин на мільйон, що узгоджується з даними, отриманими під час дистанційного зондування.

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Щоб визначити можливість збереження водню в місячних мінералах, дослідники піддали деякі зразки нагріванню. Вони також провели моделювання процесу збереження водню в місячному ґрунті за різних температур. Виявилося, що температура відіграє важливу роль в імплантації, міграції та газовиділенні водню на Місяці.

Це означає, що значна кількість води, утвореної завдяки сонячному вітру, може перебувати в середніх і високих широтах, де температура нижча. На основі отриманих даних учені зробили висновок, що полярні регіони Місяця можуть бути значно багатшими на воду, що може бути корисним для реалізації майбутніх місій з дослідження Місяця.