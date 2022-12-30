Наше Сонце раз за разом проходить 11-річні цикли зростання та падіння активності. Черговий виток у 2022 році приніс велику кількість захоплюючих історій про раптові шторми, масивні плями та яскраві полярні сяйва. Згадаємо найпомітніші з них.

Цікаво Потужний сонячний спалах порушив роботу радіо в Африці і на Близькому Сході, та це лише початок

Рідкісні рожеві полярні сяйва у небі Норвегії

Вибух надзвичайно рідкісних рожевих полярних сяйв був помічений у нічному небі над Норвегією після того, як сонячний шторм врізався в Землю і пробив дірку в магнітному полі планети.



Рожеве полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander

Найчастіше полярні сяйва зелені, тому що атоми кисню, яких багато в тій частині атмосфери, куди зазвичай досягає сонячний вітер, випромінюють цей відтінок під час взаємодії. Однак цього разу тріщина в магнітосфері Землі дозволила сонячному вітру проникнути нижче 100 кілометрів, де найпоширенішим газом є азот. У результаті полярні сяйва випускали неоново-рожеве світіння.

Масивний плазмовий шлейф



Збірне колоризоване зображення викиду корональної маси розміром близько 1 мільйона миль, що відлітає від Сонця / Фото Ендрю Маккарті

Астрофотограф зробив це неймовірно красиве зображення масивного шлейфу плазми, що вилітає з Сонця. Вогняна нитка мала довжину близько 1,6 мільйона кілометрів. Плазма спочатку містилася у великій петлі, з'єднаній з поверхнею Сонця, відомій як протуберанець, а потім відірвалася і вилетіла в космос зі швидкістю близько 161 000 кілометрів за годину.

Фотографія є композитним зображенням, отриманим у режимі сповільненої зйомки. Вона складена з сотень тисяч зображень, зроблених протягом шестигодинного періоду. Кольори були штучно накладені пізніше.

Відключення радіо

Несподіваний сонячний спалах спричинив тимчасове відключення радіозв'язку в деяких районах Австралії та всієї Нової Зеландії.

Спалах виник через протуберанець, який був спрямований далеко від Землі. Але рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання іонізувало атоми у верхніх шарах атмосфери нашої планети, що унеможливило відбиття від них високочастотних радіохвиль і спричинило радіозатемнення.

Один із найбільших викидів корональної маси

Один із найбільших CME (викидів корональної маси), з коли-небудь виявлених, стався у вересні. Тоді Венера пережила вкрай екстримальну космічну погоду. Викид помітив Solar Orbiter Європейського космічного агентства. Частинки високої енергії, випущені штормом, спричинили проблеми і з самим апаратом.

Я можу з упевненістю сказати, що подія 5 вересня є однією з найбільших (якщо не найбільшою) штормів сонячних частинок (SEP), які ми бачили з моменту запуску Solar Orbiter у 2020 році. Це принаймні на порядок сильніше, ніж радіаційний шторм від CME минулого тижня,

– сказав тоді Георго Хо, фізик з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса

Вважається, що джерелом потужного виверження була область сонячних плям AR3088, яка перетнула звернену до Землі сторону сонячного диска в серпні та, ймовірно, "перетворилася на набагато потужнішого звіра" після зникнення з поля зору Землі.

STEVE

Ще один несподіваний сонячний шторм дозволив спостерігати рідкісне небесне явище, відоме як STEVE – скорочення від "сильне підвищення швидкості теплового випромінювання". Це довга тонка лінія гарячого газу, який був перегрітий сонячною бурею. Він виглядає як величезна стрічка світла, яка може висіти в небі протягом години або більше, і супроводжується невеликою кількістю зеленого світла, яке зазвичай зникає протягом кількох хвилин.



Явище STEVE / Фото Алана Даєра

STEVE часто помилково сприймається як полярні сяйва. Однак насправді це не воно. Полярні сяйва виникають, коли високоенергетичні частинки зіштовхуються з молекулами газу і нагрівають їх, створюючи миттєве вивільнення енергії. Але STEVE викликаний тривалим збільшенням кінетичної енергії від полярних сяйв, яка нагріває навколишній газ.

Гігантсь ка сонячна пляма подвоюється

Масивна сонячна пляма AR3038, приблизно такого ж розміру, як і Земля, раптово подвоїлась у розмірах за 24 години на початку цього року.



Дві масивні групи сонячних плям / Фото Національна обсерваторія Лангкаві, MYSA/MOSTI

Вчені попереджали, що гігантська чорна пляма, яка знаходиться поблизу екватора Сонця, здатна вивергнути кілька потужних спалахів М-класу – спалахів середньої потужності, здатних викликати великі регіональні відключення електроенергії. Але, попри те, що пляма була спрямована на Землю близько двох тижнів, нашій планеті вдалося уникнути прямого попадання.

Сонячний каньйон

Величезна витягнута діра в сонячній короні тягнеться вертикально через всю поверхню зірки, як темний шрам на фото, зробленому Службою прогнозування космічної погоди NOAA.



Каньйоноподібна діра тягнеться вертикально вниз по центру Сонця / Фото Служба прогнозування космічної погоди NOAA

Корональні діри – це області у верхній атмосфері Сонця, де плазма зірки менш гаряча і щільна, ніж в інших регіонах, через що вони здаються чорними на контрасті. У цих областях силові лінії магнітного поля Сонця спрямовані назовні в космос, а не замикаються на собі.

Експерти попереджали, що діра може викидати сонячний матеріал зі швидкістю до 2,9 мільйона кілометрів за годину, але в підсумку Земля не опинилася на прямій лінії вогню цього спалаху.