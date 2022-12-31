Корабель планують зробити повністю безпілотним аргументуючи це тим, що на космічних станціях діють суворі заходи безпеки спрямовані на захист життя й здоров'я людини. Це не найефективніші умови для виробництва, вважають засновники Space Cargo Unlimited, компанії, яка стане власником майбутнього корабля-фабрики REV1.

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Якщо говорити про масштабне виробництво, то ми не віримо в багатофункціональні кораблі з людьми на борту. Насправді ми вважаємо, що виробництво в космосі має ставити в пріоритет вантаж, а не корабель,

– сказав Ніколя Гаум, глава компанії.

На борту корабля компанія має намір займатися виробництвом нових матеріалів, біотехнологій і фармацевтичних засобів, займатися сільськогосподарськими дослідженнями на кшталт тих, які вже проводила на МКС: вирощуванням виноградної лози і дозріванням вина в умовах невагомості.

Яким буде корабель-фабрика

Thales Alenia Space займеться проєктуванням, розробкою і будівництвом REV1, корабля розміром із компактний автомобіль для Space Cargo Unlimited. Перший етап, відображений у контракті, дасть змогу замовнику впритул підійти до початку виробництва.

REV1 повинен мати вантажопідйомність 1000 кілограмів і мати можливість залишатися на орбіті Землі впродовж кількох місяців, де він зможе стикуватися з обслуговуючим модулем. Його також розробляє Thales Alenia Space.

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Обслуговувальний модуль матиме сонячні панелі та електричні маневрові двигуни, які дадуть змогу апарату залишатися на орбіті близько 10 років, або протягом 20 місій REV1. Після завершення польоту тепловий щит, встановлений на REV1, дасть йому змогу увійти в атмосферу Землі і м'яко опуститися, розкривши парашут.