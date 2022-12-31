Корабль планируют сделать полностью беспилотным, аргументируя это тем, что на космических станциях действуют строгие меры безопасности, направленные на защиту жизни и здоровья человека. Это не самые эффективные условия для производства, считают основатели Space Cargo Unlimited, компании, которая станет владельцем будущего корабля REV1.

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Если говорить о масштабном производстве, то мы не верим в многофункциональные корабли с людьми на борту. На самом деле мы считаем, что производство в космосе должно ставить в приоритет груз, а не корабль.

– сказал Николя Гаум, глава компании.

На борту корабля компания намерена заниматься производством новых материалов, биотехнологий и фармацевтических средств, заниматься сельскохозяйственными исследованиями типа тех, которые уже проводила на МКС: выращиванием виноградной лозы и созреванием вина в условиях невесомости.

Каким будет корабль-фабрика

Thales Alenia Space займется проектированием, разработкой и строительством REV1, корабля размером с компактный автомобиль для Space Cargo Unlimited. Первый этап, отраженный в контракте, позволит заказчику вплотную подойти к началу производства.

REV1 должен иметь грузоподъемность 1000 килограммов и иметь возможность оставаться на орбите Земли в течение нескольких месяцев, где он сможет стыковаться с обслуживающим модулем. Его тоже разрабатывает Thales Alenia Space.

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Обслуживающий модуль будет иметь солнечные панели и электрические маневровые двигатели, которые позволят аппарату оставаться на орбите около 10 лет или в течение 20 миссий REV1. После завершения полета тепловой щит, установленный на REV1, позволит ему войти в атмосферу Земли и мягко опуститься, раскрыв парашют.