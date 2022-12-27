Когда NEO Surveyor будет готов, он преодолеет около миллиона километров и будет не менее пяти лет наблюдать за Солнечной системой в инфракрасном диапазоне, чтобы обнаружить объекты, которые могут представлять угрозу Земле. Запуск телескопа намечен на 2026 год.

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Планетарная оборона Земли

Миссия реализуется в рамках проекта планетарной обороны, основанного NASA несколько лет назад. Закон 2005 года обязывает Агентство создать инструменты для выявления и изучения не менее 90% объектов более 140 метров в поперечнике, находящихся на расстоянии до 48 миллионов километров от орбиты Земли. Объекты такого размера могут в случае столкновения с планетой нанести серьезный ущерб.

В NASA считают, что NEO Surveyor станет проектом нового поколения и позволит быстро распознавать, отслеживать и изучать потенциально угрожающие Земле объекты. Хотя наземные телескопы ведут постоянный мониторинг космического пространства, новая обсерватория поднимет планетарную защиту на качественно новый уровень.

Где разместят телескоп для защиты планеты

NEO Surveyor преодолеет около миллиона километров до точки Лагранжа L1, где телескоп будет находиться не менее пяти лет. Он будет наблюдать за солнечной системой в инфракрасном диапазоне – свете, невидимом для человеческого глаза, поскольку такой свет практически полностью блокируется земной атмосферой. По этой причине даже обширные наземные обсерватории часто могут "пропустить" близкие околоземные объекты.

Со своей стороны передовые детекторы NEO Surveyor могут хорошо различать даже темные астероиды и кометы, отражающие мало видимого света, поскольку в инфракрасном диапазоне те "светятся", нагреваясь Солнцем.

Вдобавок NEO Surveyor способен распознавать астероиды, направляющиеся в сторону Земли в направлении от Солнца, а также объекты, следующие орбитой нашей планеты, где они обычно скрыты бликами солнечного света – так называемые "земные трояны".

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Почему это действительно важный проект

Хотя эксперименты по изменению орбиты астероидов уже продолжаются и довольно успешно, ученые отмечают, что прежде всего их нужно обнаружить, что и будет делать NEO Surveyor.

Миссия будет опираться на успехи своего предшественника – проекта Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE). Космический телескоп WISE, чья миссия завершилась еще в 2011 году, был перепрофилирован для обнаружения и изучения околоземных объектов и показал свою высокую эффективность в выявлении и характеристике сближающихся с Землей объектов.

NEO Surveyor – это первая космическая миссия, созданная специально для поиска большого количества потенциально опасных астероидов и комет.