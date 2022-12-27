Коли NEO Surveyor буде готовий, він подолає близько мільйона кілометрів і буде щонайменше п'ять років спостерігати за Сонячною системою в інфрачервоному діапазоні, щоб виявити об'єкти, які можуть становити загрозу для Землі. Запуск телескопа заплановано на 2026 рік.

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Планетарна оборона Землі

Місія реалізується в рамках проєкту планетарної оборони, заснованого NASA кілька років тому. Закон 2005 року зобов'язує Агентство створити інструменти для виявлення і вивчення щонайменше 90% об'єктів понад 140 метрів у поперечнику, які перебувають на відстані до 48 мільйонів кілометрів від орбіти Землі. Об'єкти такого розміру можуть у разі зіткнення з планетою завдати серйозної шкоди.

У NASA вважають, що NEO Surveyor стане проєктом нового покоління і дасть змогу швидко розпізнавати, відстежувати і вивчати об'єкти, що потенційно загрожують Землі. Хоча наземні телескопи також ведуть постійний моніторинг космічного простору, нова обсерваторія підніме планетарний захист на якісно новий рівень.

Де розмістять телескоп для захисту планети

NEO Surveyor подолає близько мільйона кілометрів до точки Лагранжа L1, де телескоп перебуватиме щонайменше п'ять років. Він спостерігатиме за Сонячною системою в інфрачервоному діапазоні – світлі, невидимому для людського ока, оскільки таке світло практично повністю блокується земною атмосферою. З цієї причини навіть великі наземні обсерваторії часто можуть "пропустити" близькі навколоземні об'єкти.

Зі свого боку, передові детектори NEO Surveyor можуть добре розрізняти навіть темні астероїди і комети, що відбивають мало видимого світла, оскільки в інфрачервоному діапазоні ті "світяться", нагріваючись Сонцем.

На додаток NEO Surveyor здатний розпізнавати астероїди, що прямують у бік Землі у напрямку від Сонця, а також об'єкти, що прямують орбітою нашої планети, де вони зазвичай приховані відблисками сонячного світла – так звані "земні трояни".

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Чому це справді важливий проєкт

Хоча експерименти зі зміни орбіти астероїдів уже тривають і доволі успішно, науковці наголошують, що насамперед їх потрібно виявити, що й робитиме NEO Surveyor.

Місія спиратиметься на успіхи свого попередника – проєкту Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE). Космічний телескоп WISE, чия місія завершилася ще 2011 року, був перепрофільований для виявлення і вивчення навколоземних об'єктів і показав свою високу ефективність у виявленні та характеристиці об'єктів, що зближуються із Землею.

NEO Surveyor – це перша космічна місія, створена спеціально для пошуку великої кількості потенційно небезпечних астероїдів і комет.