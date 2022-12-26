Країна рішуче налаштована вирватися вперед у космічній гонці, а тому заявляє про дуже амбітні наміри. Наразі неясно, чим відповідатимуть Сполучені Штати.

Цікаво Вчені пропонують засіювати екзопланети життям і дивитися, що з того вийде

Чого чекати від Китаю

Серед планів є такі:

Запуск зонда для дослідження астероїдів і комет – 2025 рік.

Перший запуск нової ракети-носія – 2027 рік. Вона забезпечить пілотований політ до Місяця. Це буде гігантська ракета висотою 90 метрів, діаметром 5 метрів і масою під час запуску близько 2187 тонн.

Дослідження потенційно придатних для життя планет за межами Сонячної системи – 2030 рік.

Крім цього, до 2028 року планується побудувати базову структуру Міжнародної дослідницької станції на Місяці, а в найближчі 10-15 років – провести запуск місії для збору й доставки зразків з Марса. Також будуть дослідження Юпітера та Урана, але тут деталей поки немає.

Також розробляється нова модель надважкої ракети-носія "Чанчжен-9". Це буде триступенева ракета діаметром у 10 метрів і висотою в 110 метрів. Вона буде здатна піднімати до 150 тонн вантажу на навколоземну орбіту. Очікується, що її запустять до 2030 року. Крім цього, в планах китайців є і багаторазові ракети, але подробиць про них поки теж немає.

Нарешті, Китай планує створювати "місячний інтернет", щоб майбутні дослідники могли легко контактувати з Землею.