Коротко нагадаємо: раніше Ілон Маск зняв обмеження з деяких сторінок російських і китайських влади та ЗМІ, повернувши їх у пошук та стрічки користувачів. Крім того, у них зникли позначки "ЗМІ, контрольоване державою" або "ЗМІ, яке фінансується державою".

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Водночас такі маркування чомусь присвоїли різним західним виданням, на кшталт британського BBC, канадського CBC, американського National Public Radio (NPR) та інших, хоча всі вони заявляють, що є повністю незалежними. Це змусило окремі ЗМІ заявити про припинення діяльності на платформі. Найцікавіше, що деякі компанії самого Маска, як-от SpaceX, отримують з бюджету держави значно більше коштів, ніж вищезазначені видання, але про свої підприємства глава соцмережі випадково забув.

Дедалі гірше

Як помітило джерело, Twitter видалив позначки "державні" та "фінансовані урядом" з усіх акаунтів ЗМІ, включно з NPR, CBC та BBC. Всі, хто мав такі теги, більше не відображають їх. Імовірно, це було зроблено не на рівні кожного окремого облікового запису, а на рівні самого маркування.

Зникли мітки, звісно ж, і в російських та китайських ЗМІ. Наприклад, Xinhua News та журналістів, пов'язаних з урядовими виданнями.

Неясно, наскільки взагалі ефективним було таке позначення, чи звертав на нього хтось увагу – такої статистики просто не існує. Однак сам факт того, що соцмережа під приводом "свободи слова" та нібито рівності легалізує діяльність пропагандистів і появу фейкових новин, непокоїть громадськість.

Імовірно, рішення прибрати ці маркування взагалі з сайту, з'явилося саме на фоні заяв NPR та CBC про припинення їхньої активності в Twitter. За ними могли б піти й інші видання. Враховуючи, що багато людей використовують соцмережу лише як джерело новин, вся ця аудиторія, котра є потенційними підписниками Twitter Blue та переглядає безкінечну рекламу, могла піти разом з ними, спричинивши падіння прибутків. Якщо це так, то Маск приносить у жертву свої заяви про "цифрову міську площу", де процвітає правда, в угоду грошам.