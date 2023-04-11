Коротко нагадаємо: ще у 2020 році Twitter запровадив позначення акаунтів ЗМІ, підконтрольних урядам, зокрема Китаю та Росії спеціальною міткою, яка давала користувачам зрозуміти, що обліковий запис належить державі або нею фінансується та контролюється. Такі сторінки блокувались у пошуку та обмежувались у стрічках новин. Однак все змінилося 6 квітня 2023 року: користувачі знову помітили твіти від російських пропагандистських видань, офіційної сторінки Путіна, Міністерства закордонних справ Росії та посольства Росії в Британії.

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Twitter у Росії

Якщо соцмережа тепер націлена на нейтралітет, потрібно відновлювати з нею діалог і продовжувати роботу в рамках законодавства РФ,

– каже російський депутат.

Він зазначив, що соціальна мережа повернула доступ до акаунтів російських держвідомств, а також встановила мітку "пов'язаних із державою акаунтів" для багатьох американських і британських ЗМІ.

Twitter у Росії було заблоковано "за поширення незаконної інформації" 24 лютого 2022 року на вимогу російської Генпрокуратури.

Фактичне блокування соцмережі почалося на початку березня того самого року.

З 10 березня 2021 року Twitter у Росії "сповільнювався".

Однак блокування не завадило російським користувачам і ботам весь цей час продовжувати вільно користуватися соцмережею та поширювати пропаганду. Розблокування сервісу ніяк не змінить ситуацію для Twitter у Росії, однак є дуже гучним сигналом про небезпечний шлях, який обрав Ілон Маск: якщо Росія знімає з когось санкції або говорить щось хороше, це не може означати нічого доброго про цю компанію, сервіс чи людину.