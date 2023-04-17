Як повідомляє 24 Канал, космічний корабель Starship, разом з першим ступенем Super Heavy, призначені для транспортування екіпажу і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць і Марс. Starship є ключовим компонентом амбітних планів SpaceX з освоєння міжпланетних просторів.

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Схвалення FAA відбулося після ретельного процесу оцінки, в ході якого SpaceX продемонструвала відповідність вимогам безпеки, екології, політики, корисного навантаження, інтеграції повітряного простору та фінансової відповідальності. Ліцензія, надана FAA, дійсна протягом п'яти років, що дає SpaceX зелене світло для майбутніх запусків.

Одним з ключових аспектів дозволу FAA є впровадження заходів для мінімізації впливу запуску на польоти комерційних авіакомпаній та інші види використання повітряного простору поблизу. FAA використовуватиме "тригери" місії, такі як завантаження ракетного палива і остаточне розташування ракети-носія, щоб визначити, коли закривати і знову відкривати повітряний простір.

Для покращення ситуаційної обізнаності як корабель Starship, так і ракета-носій Super Heavy передаватимуть телеметричні дані до FAA через інструмент Space Data Integrator. Ці дані включатимуть таку інформацію, як:

місцезнаходження,

висота,

швидкість,

відхилення від очікуваної траєкторії польоту.

Усе це забезпечуватиме FAA інформацією в режимі реального часу, що допоможе в управлінні повітряним простором і сприятиме швидшому відкриттю повітряного простору.

Чому запуск Starship такий важливий

Майбутній запуск ракети Starship знаменує собою важливу віху в амбітних планах SpaceX щодо космічних подорожей і колонізації космосу. Космічний корабель був розроблений як повністю багаторазовий, з кінцевою метою зробити космічні подорожі більш доступними і дешевими. Успішний запуск і випробування орбітального польоту Starship стане вирішальним кроком на шляху до реалізації бачення SpaceX щодо заселення людиною інших планет, таких як Марс, і відкриє нові можливості для дослідження і колонізації космосу.

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Коли відбудеться політ?

Очікується, що пряма онлайн-трансляція тестового польоту Starship, запланована в рамках "150-хвилинного тестового вікна", яке відкриється о 8 ранку за східним часом 17 квітня, приверне увагу всього світу, оскільки ентузіасти космосу та експерти галузі з нетерпінням чекають на цю подію.

Трансляція польоту Starship: дивитися відео

Оскільки SpaceX продовжує розширювати межі космічних технологій, успішний запуск ракети Starship, безсумнівно, стане важливою віхою в освоєнні космосу людиною і, без перебільшень, історичною подією, яка ознаменує нову еру космічних подорожей і колонізації.