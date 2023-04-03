Масштабні плани молодої компанії

Космічний підрозділ Hanwha Aerospace існує лише кілька років, але успішні продажі зброї дозволяють компанії фінансувати інші розробки. Хоча спочатку компанія буде нішевим гравцем на ринку, керівництво Hanwha вважає, що з часом ситуація має змінитися на користь південнокорейського бізнесу.

Приголомшливий знімок Фото Місяця з місячної орбіти зняте приватним японським ровером

Кінцева мета компанії – розширити свій бізнес, включивши в нього, окрім ракет такі напрямки:

висадка на супутники,

дослідження Місяця,

видобуток корисних копалин.

Цікавий факт! Hanwha Aerospace володіє 9% британської компанії OneWeb, яка конкурує з американським супутниковим угрупуванням Starlink.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол нещодавно окреслив одну з важливих цілей країни, яка полягає в розвитку ракетної промисловості. Минулого року компанія Hanwha Aerospace виграла тендер на спільну з державними установами розробку комерційної ракети. Конкуренцію Hanwha Aerospace, окрім SpaceX, також готується скласти Mitsubishi Heavy Industries зі своєю ракетою H3.

Спочатку Hanwha буде виконувати лише замовлення місцевого уряду на запуски, але згодом 50% запусків буде здійснюватися за приватними контрактами. Зараз Hanwha готується до розробки власної багаторазової ракети наступного покоління. Компанія наголошує, що розроблятиме її самостійно, оскільки іноземні аерокосмічні компанії не бажають ділитися своїми технологіями.

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Hanwha Aerospace рішуче налаштована на шляху до своєї мети – запропонувати доступні космічні запуски. Оскільки компанія продовжує розширюватися та впроваджувати інновації, вона може стати гідним конкурентом для SpaceX у майбутньому, але чи буде це так покаже лише час.