Суд також збільшив штраф, накладений на компанію, зі 100 000 реалів до 1 мільйона реалів (200000 доларів) за кожен день прострочення надання даних. Оператори Vivo, Claro, Tim і Oi, а також Google і Apple, компанії, відповідальні за Play Market і App Store відповідно, отримали копії наказу про призупинення роботи Telegram, який необхідно негайно виконати.

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Деталі розслідування

Поліція почала розслідування після того, як було встановлено, що 16-річний вбивця, який напав на школу в Аракрусі, вбивши чотирьох людей, був пов'язаний з антисемітськими групами в Telegram. Поліцейський запит показав, що неповнолітній злочинець був членом груп у Telegram, які поширювали екстремістські матеріали, що пропагують насильство і ненависть до меншин та неонацистські ідеали.

Попри те, що Telegram надав деякі дані після попереднього запиту про судове втручання, контакти і дані членів і адміністраторів неонацистської групи не були отримані поліцією, що призвело до рішення призупинити роботу платформи в Бразилії.

Реакція користувачів

Блокування Telegram у Бразилії викликало занепокоєння серед користувачів, багато з яких покладаються на цю платформу для спілкування. Цей крок також викликав дебати про баланс між приватним життям і правоохоронною діяльністю, а також про відповідальність технологічних компаній за надання даних органам влади.

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Невідомо, як довго робота Telegram буде призупинена в Бразилії, але Міністерство юстиції заявило, що платформа буде розблокована лише після того, як вона виконає запит поліції про надання даних.