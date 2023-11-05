Відповідну інформацію секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів в інтерв'ю журналістам Liga.net. Він зазначив, що це дуже небезпечний та вразливий месенджер, пише 24 Канал.

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Що сказав Данілов про Telegram

Олексій Данілов сказав, що він не визнає анонімних речей. Мовляв, якщо він бачить якогось умовного "Колю228", то має розуміти, хто це.

Telegram – це системи впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. Це не про журналістику, це про вплив. З точки зору національної безпеки це дуже–дуже небезпечна річ. Я не проти того, щоб існували месенджери, але я б хотів, щоб за кожним цим ніком була цілком зрозуміла людина,

– розповів секретар РНБО.

Він прокоментував ситуацію, коли Зеленський зустрівся зі ЗМІ й там був нібито "власник" одного з анонімних телеграм-каналів, назва якого складається з п'яти букв. Олексій Данілов сказав, що, на його думку, президента підставили. Мовиться про людей, які відомі, які за це відповідають.

Журналіст припустив, що мовиться про радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Олексій Данілов сказав, що не хотів би про це говорити.

Чи заборонять в Україні Telegram

Ну, уявляєте собі, зараз М'ячеславович (мовиться про Олексія Данілова – 24 Канал) каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки. Скажу так: якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться,

– пообіцяв Данілов.

Він також пояснив, що у нього немає на жодному пристрої додатка Telegram.

"Це дуже вразливий додаток. Через нього в 99% випадків сидять у вашому телефоні за потреби. Тому у мене його немає і ніколи не було", – пояснив секретар РНБО.

Люди старшого віку не хочуть їхати з Куп'янська через російські телеграм-канали

Мінреінтеграції 2 листопада вирішило провести примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів Куп'янського району Харківської області. На це виділили 45 днів, адже ворог постійно обстрілює регіон.

Проте люди не хочуть виїжджати. Зокрема, кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що через російські телеграм-канали люди старшого віку не хочуть виїжджати з регіону.

За словами журналістки, вони вірять сумнівним, проросійським телеграм-каналам, які вважають українськими та з яких отримують неякісну, фейкову, брехливу інформацію,