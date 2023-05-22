Ніхто не збирається закривати Telegram,

– сказав Ткаченко журналістам у суботу.

Дивіться також Telegram та китайський WeChat заборонили на смартфонах держслужбовців в одному зі штатів США

Чи регулюватимуть Telegram в Україні?

Ця заява з'явилася після попередніх висловлювань Ткаченка, коли він наголосив на необхідності проведення експертної оцінки для визначення того, як держава повинна взаємодіяти з Telegram. Міністр висловив занепокоєння щодо відсутності комунікації з представниками месенджера, що спонукало Міністерство культури скликати експертну групу для аналізу функціонування Telegram в Україні. До складу групи увійдуть фахівці різного профілю, а також представники телеграм каналів.

Очікується, що найближчим часом експертна група розгляне різні аспекти присутності Telegram в Україні, включаючи його вплив на комунікацію, приватність, поширення інформації та потенційні регуляторні заходи. Висновки та рекомендації цієї групи, ймовірно, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні підходу уряду до роботи з Telegram та забезпеченні захисту інтересів громадськості.