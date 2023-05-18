Варто зазначити, що заборона на TikTok вже була запроваджена на урядових пристроях та пристроях, підключених до державної мережі, з грудня. Однак остання політика розширює обмеження на низку інших відомих програм.

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Серед нових заборонених застосунків такі:

Telegram,

WeChat,

Застосунок для покупок Temu.

Причиною заборони зазначено ймовірні зв'язки з іноземними супротивниками. У розпорядженні губернатора містився заклик до негайного видалення цих застосунків з урядових пристроїв і всіх державних бізнес-операцій.

Що не так із забороненими застосунками

Виокремлюючи ці програми, губернатор Джанфорте, схоже, в першу чергу зосередився на тих, що мають зв'язки з Китаєм. ByteDance, власник TikTok, базується в Китаї, Pinduoduo, власник Temu, і Tencent, власник WeChat, також є китайськими компаніями.

Telegram, з іншого боку, був заснований в Росії, але зараз працює з Дубаю. Заборона Джанфорте на Telegram пов'язана з побоюваннями, що російський уряд використовує додаток для стеження за користувачами і збору особистої та конфіденційної інформації, що перегукується з доповіддю, опублікованою в лютому журналом Wired.

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Нова політика, оголошена губернатором Джанфорте, набуде чинності 1 червня. Вона поширює заборону на ці програми на всі державні пристрої, включаючи мобільні телефони, ноутбуки, планшети, стаціонарні комп'ютери та інші пристрої, підключені до Інтернету. Заборона також поширюється на сторонні фірми, які ведуть бізнес від імені або за дорученням штату Монтана.