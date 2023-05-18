Детальніше про заборону

Закон набирає чинності у січні 2024 року і забороняє магазинам застосунків, таким як Apple App Store і Google Play, пропонувати завантаження TikTok користувачам у Монтані.

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Порушення заборони може призвести до щоденного штрафу в розмірі 10 000 доларів як для магазинів застосунків, так і для TikTok. Однак окремі користувачі, які завантажують і використовують TikTok, не будуть покарані згідно із законодавством.

Губернатор Джанфорте оголосив про своє рішення у Твіттері, заявивши:

Щоб захистити особисті та приватні дані жителів Монтани від китайської комуністичної партії, я заборонив TikTok в Монтані.

Хоча деякі інші штати раніше обмежували використання TikTok на державних пристроях, заборона в Монтані є унікальною за своїм широким впливом на пересічних громадян.

Реакція TikTok

У відповідь на заборону представник TikTok висловив занепокоєння щодо порушення прав Першої поправки, заявивши:

Губернатор Джанфорте підписав законопроєкт, який порушує права Першої поправки жителів Монтани, незаконно забороняючи TikTok.

Apple і Google ще не прокоментували, чи дотримуються вони цієї заборони.

Закон, імовірно, будуть оскаржувати

Юристи очікують на оскарження закону через потенційне порушення конституційних прав. Карл Сабо, головний юрисконсульт NetChoice, раніше назвав заборону "явно неконституційною". Сам TikTok повідомив, що планує організувати юридичний захист, і в заяві підтвердив свою прихильність до захисту прав користувачів у штаті Монтана та за його межами.

Критики заборони стверджують, що вона порушує свободу слова користувачів. Американський союз громадянських свобод (ACLU) висловив рішучу опозицію, а Кіган Медрано, політичний директор ACLU в Монтані, заявив:

Цією забороною губернатор Джанфорте і законодавчі збори Монтани розтоптали свободу слова сотень тисяч жителів Монтани, які використовують додаток для самовираження.

Користувачі TikTok в Монтані висловили своє обурення і розчарування забороною. Вони наголосили, на значенні застосунку в їхньому житті, посилаючись на бізнес-можливості, зв'язки та підтримку психічного здоров'я в спільноті TikTok. Заборона залишила багатьох невпевненими в тому, де вони можуть знайти подібну платформу для творчого самовираження та спілкування.

А тим часом Британським парламентарям заборонили використання TikTok

Заборона TikTok у Монтані стала наслідком ширших дискусій на федеральному рівні щодо майбутнього застосунку в США. Адміністрація Байдена закликала ByteDance продати TikTok американській компанії, інакше їй загрожує заборона в країні. Раніше цього року Конгрес США провів тривалі слухання щодо проблем національної безпеки, пов'язаних із застосунком, що ще більше акцентувало на триваючих дебатах навколо присутності TikTok у Сполучених Штатах.