Нагадаємо, після того, як у США вкотре звернули увагу на діяльність TikTok, кілька країн, включно з самими Штатами, заборонили використання китайського застосунку для деяких державних службовців. Зокрема, тепер його не можна встановлювати на робочі телефони та планшети в Міноборони Данії, в Канаді та на ґаджетах співробітників Єврокомісії.

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Що кажуть у Мінкульті

Відповідаючи на питання, чи не вбачає Україна необхідності запровадити обмеження проти тіктоку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив: "Я в себе тікток поставив колись до війни на два дні й потім зрозумів, що не моє, і не тому, що там не цікаво, а тому, що це зовсім інший контент. Це не телеграм-канали, це не інші соціальні мережі. Потрібно вивчити питання, чому власне пішла така тенденція стосовно заборони використання тікток у державних установах".

Про якісь конкретні дії та плани поки невідомо.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року директор ФБР Крістофер Рей заявив, що влада Китаю може використовувати TikTok для збору даних мільйонів користувачів. Компанія повністю контролює алгоритм своєї соцмережі й може вручну підкидати в стрічку конкретні відео, тим самим впливаючи на користувача. Враховуючи, що китайська влада не є демократичною й вимагає тотального підкорення від усіх місцевих компаній, у США не сумніваються, що уряд цим сповна користується.