Нагадаємо, що керівництво ByteDance раніше розглядало можливість продажу своїх активів у США, пов'язаних з TikTok, або виведення компанії на публічне розміщення акцій. При цьому китайські власники зберегли б за собою невелику частину бізнесу без права впливати на управлінські рішення.

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Представники TikTok наполягають на тому, що зміна власника мало вплине на інформаційну безпеку і що передача інфраструктури американського сегменту соцмережі довіреній організації або компанії, наприклад, Oracle, була б найкращим рішенням.

TikTok вже інвестував 1,5 мільярда доларів у цю ініціативу під назвою Project Texas, але влада США висловила скептицизм щодо її доцільності. До того ж нещодавно ексспівробітник соцмережі розповів, що насправді проєкт має масу вразливостей.

Розподіл чи заборона

The Wall Street Journal повідомила, що президент США Джозеф Байден підтримує вимогу відокремити американський бізнес TikTok від ByteDance. Наступного тижня генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу постане перед американськими законодавцями, які ставитимуть йому питання про зв'язки компанії з китайським урядом.

Позбавлення від американських активів TikTok розглядає як крайній крок, до якого соцмережа вдасться, якщо всі інші кроки щодо забезпечення національної безпеки США не будуть визнані американською стороною.

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Світ проти TikTok

Зараз застосунок TikTok активно забороняють у різних країнах світу. Так, працівникам урядів США, Канади та Європи не можна користуватися соцмережею на власних чи робочих пристроях. Сенат США також готує законопроєкт, який надасть Білому дому можливість повністю заблокувати сервіс на території Сполучених Штатів.

Керівництво TikTok обіцяє вирішити проблеми, пов'язані з безпекою платформи та конфіденційністю даних. Однак на практиці не схоже, що компанія дійсно прагне домогтися цього, скидається на те, що вона хоче якомога краще замести сліди і все ж залишити лазівку для китайського уряду, який, ймовірно, сам тисне на ByteDance.