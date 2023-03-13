TikTok зіткнувся із масовими закликами до заборони з боку критиків, які побоюються, що Китай може використовувати платформу для доступу до даних користувачів в усьому світі. Критика соціальної платформи посилилася вкінці минулого року, а з початком 2023-го стосунки між США та Китаєм загостилися і соцмережа знову опинилася під ударом.

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24 Канал розповідає, чому заборона TikTok поширилася на інші країни і що може чекати на сервіс у найближчому майбутньому.

Що таке TikTok? Це заснована на алгоритмах соціальна медіа-платформа для обміну короткими відеороликами, яка за останні кілька років стрімко зросла в популярності, досягнувши одного мільярда активних користувачів щомісяця у вересні 2021 року. Застосунок широко популярний серед підлітків та використовується по всьому світу.

Коротко кажучи...

Протистояння проти китайських цифрових сервісів почалося ще за часів президентства Дональда Трампа. Саме він намагався заборонити TikTok та WeChat у США через те, що вважав їх загрозою національній безпеці.

А проте, заборона ніколи не набула чинності через низку судових позовів. Врешті чинний президент США Джо Байден скасував указ про заборону цих застосунків. Його замінили новим оглядом безпеки, який виявив низку не найпозитивніших моментів. Але одним з перших цвяхів у кришку гробу TikTok стало розслідування Forbes, яке виявило, що ByteDance неодноразово отримувала доступ до даних американських користувачів і планувала використовувати TikTok для відстеження місцезнаходження конкретних американських громадян, серед яких журналісти.

Компанія звісно ж заперечила такі звинувачення, але погодилася на внутрішнє розслідування, в ході якого виявилося, що співробітники таки відстежували журналістів, які висвітлювали діяльність компанії. Після цього головного внутрішнього аудитора, який очолював команду, що організовувала стеження звільнили.

Офіційним працівникам у США та Канаді заборонено використовувати TikTok на службових телефонах. Це питання продовжує залишатися актуальним і обговорюється на різних рівнях.

США проти TikTok

У листопаді минулого року директор ФБР Крістофер Рей заявив, що TikTok становить "загрозу національній безпеці" на слуханнях у Комітеті з внутрішньої безпеки Палати представників у листопаді. Вже наприкінці 2022 року Джо Байден таки схвалив заборону китайської соцмережі на пристроях державних службовців. Хвиля заборон прокотилася низкою штатів де її підтримали республіканці.

Детальніше TikTok відтепер заборонений на мобільних пристроях американських законодавців

Тоді ж чимало шкіл та університетів у США теж заборонили TikTok на шкільних пристроях і в шкільному Wi-Fi. Крім того, соцмережу не рекомендували використовувати й учням на особистих пристроях.

Зрештою Джош Хоулі, сенатор від штат Массачусетс, який був автором закону про заборону TikTok на федеральних пристроях, що був підписаний у грудні, також представив 25 січня ширший законопроєкт, який забороняє TikTok на всіх пристроях на території США.

Республіканці вже давно закликали до заборони, стверджуючи, що TikTok дозволить китайському уряду шпигувати за громадянами, але тепер до них приєдналася невелика кількість демократів, включаючи сенатора від штату Колорадо Майкла Беннета, який вже закликав Apple і Google видалити застосунки зі своїх магазинів.

Відповідь ByteDance

У відповідь на політичний і законодавчий тиск TikTok і ByteDance посилили лобіювання в США. Раніше використовуючи підхід "опустити голову" в переговорах з адміністрацією Байдена, генеральний радник ByteDance Еріх Андерсен заявив, що компанія змінює свій підхід, щоб "прискорити наше власне пояснення того, що ми готові зробити, і рівень зобов'язань щодо процесу національної безпеки", зустрічаючись з аналітичними центрами та законодавцями, а також наймаючи на роботу низку нових комунікаційників. За даними The New York Times, минулого року ByteDance витратив майже 5,4 мільйона доларів на лобіювання і, як очікується, перевершить цю цифру у 2023 році.

Слухання у Палаті представників

Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу дасть свідчення перед Комітетом з енергетики та торгівлі Палати представників США 23 березня. Очікується, що він відповість на питання про конфіденційність споживачів, безпеку даних і "відносини TikTok з Комуністичною партією Китаю". Прес-секретар TikTok Брук Оберветтер заявила, що компанія вітає можливість "розставити всі крапки над "і" щодо TikTok, ByteDance і зобов'язань, які ми беремо на себе для вирішення проблем національної безпеки США".

Більше країн приєднуються до заборони TikTok

ІТ-служба Європейської комісії наказала всім співробітникам виконавчого органу Європейського Союзу видалити відеозастосунок TikTok зі своїх робочих та особистих пристроїв. Вимога, надіслана електронною поштою всім співробітникам у четвер, 23 лютого, з'явилася на тлі зростаючого занепокоєння щодо захисту даних.

Канадський уряд також заборонив TikTok на всіх своїх телефонах та інших пристроях через стурбованість щодо захисту даних. Там заявили, що програма становить "неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки", а методи збору даних компанії створюють вразливість до кібератак.

Згодом заборону на TikTok також запровадило Міністерство оборони Данії посилаючись на на все ті ж проблеми з безпекою. Варто зазначити, що парламент країни аналогічну заборону озвучив ще минулого місяця. Депутати країни повинні були видалити TikTok зі своїх пристроїв та не використовувати соцмережу.

Чи небезпечний TikTok насправді

Хоча майже кожна соціальна мережа збирає і зберігає дані користувачів, обсяг даних, які збирає TikTok, і те, наскільки прозоро він повідомляє про те, що збирає, викликає занепокоєння у деяких експертів з кібербезпеки – особливо через те, що існує думка, що китайський уряд може отримати до них доступ.

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Які дані TikTok збирає про вас

Як тільки додаток завантажується і відкривається на вашому смартфоні або планшеті, він дізнається багато нового про вас.

Його об'ємні умови надання послуг визначають, на що ви погоджуєтеся на:

доступ до особистих даних,

таких як контакти,

календарі,

інформація про те, який пристрій ви використовуєте,

яку операційну систему,

ваше місцезнаходження.

Як і інші платформи, зокрема Facebook і YouTube, TikTok також відстежує контент, з яким ви взаємодієте, і як довго. Але TikTok також відстежує, як ви використовуєте свій пристрій і як він функціонує, включаючи "шаблони або ритми натискання клавіш, стан заряду акумулятора, налаштування аудіо та підключені аудіопристрої".

Він також здатний ідентифікувати об'єкти і пейзажі, які з'являються у ваших відео, наявність і розташування на зображенні рис обличчя й тіла ... і текст вимовлених слів.

Точні дані GPS та ідентифікатор смартфона

Бізнес у соціальних мережах покладається на аналітику GPS-даних для продажу реклами, розробки нових версій програм та адаптації контенту до звичок користувачів.

Компанії Internet 2.0, що займається кібербезпекою, каже, що TikTok не є повністю прозорим з його більш ніж 1,5 мільярдами користувачів. TikTok може збирати "точні" дані про місцезнаходження користувачів за допомогою GPS і ця інформація набагато точніша, ніж компанія колись визнавала.

Цікавою особливістю TikTok є й те, що він пам'ятав MAC-адресу пристрою – унікальний 12-значний ідентифікатор. У 2020 році компанії вдалося обійти заборону операційної системи Android для зчитування цієї інформації, хоч сама компанія пізніше заявляла, що нові версії застосунку MAC-адреси не зчитують.

Наскільки небезпечним є TikTok

Основна претензія до соцмережі доволі очевидна: оскільки продукт належить китайській компанії ByteDance, зрозуміло, що у перспективі дані користувачів також можуть потрапити до рук керівництва Китаю. Не виключено, що TikTok міг бути, або ж і досі є інструментом для шпигунства. І хоч компанія намагається заперечити звинувачення та виправдатися, її постійно ловлять на, м'яко кажучи, не етичному підході у відносинах з кінцевим користувачем.

24 Канал поспілкувався із CEO Molfar Артемом Старосєком, який розповів про те, чому TikTok на практиці справді може бути небезпечним для користувачів.

Довідка! OSINT-спільнота Molfar займається розслідування воєнних злочинів, розвідкою на основі відкритих джерел, журналістськими розслідуваннями та підготовкою OSINT-фахівців.

Артем Старосєк CEO Molfar Будь-яка соцмережа є небезпечною і Tik Tok – не вийняток. Через вразливості застосунку, зловмисники справді можуть отримати доступ до облікових записів користувачів, на що неодноразово вказували профільні експерти. Але на мою думку, головною проблемою є китайська власність. Інформація про пристрій, електронна адреса, дата народження, номер телефону, ваші контакти, вподобання, дії у додатку та місцезнаходження – це ті данні, що можуть потрапити в руки китайського уряду.

Артем наголошує, що головна проблема захована у місцевих законах, які дозволяють китайському уряду таємно вимагати дані від китайських компаній і громадян для операцій зі збору розвідувальної інформації. Також Китай може використовувати рекомендації щодо контенту TikTok для дезінформації та політичного впливу на Заході.

З іншого боку, проблеми конфіденційності та безпеки TikTok не відрізняються від проблем Instagram, Facebook або Twitter. Усі соціальні мережі займаються збором даних своїх користувачів. Обмеження використання TikTok може бути пов'язане з багатьма факторами, такими як безпека даних, національна безпека, захист дітей і конкуренція з місцевими соціальними мережами, але активізація протидії може бути пов’язана саме через інтенсфікацію китайського впливу з політичної точки зору,

– додає Артем.

CEO Molfar також зазначає, що позиції таких країн як Канади, Бельгії, Данії, Індії, Тайваню, США та інших включно з ЄС є чіткою геополітичною лінією опору наростаючій експансії Китаю.

До теми Директор ФБР назвав TikTok інструментом китайського шпигунства

Яке майбутнє TikTok в Україні наразі питання відкрите. Досі соцмережа функціонує без жодних обмежень попри те, що примудряється активно просувати російські тренди та блогерів в українському інфопросторі.

Як та коли відреагує уряд України на шпигунську загрозу з боку TikTok? Чи буде він заборонений за аналогією з іншими країнами, які демонструють активну підтримку Україні у війні з Росією? Відповіді на усі ці питання можуть з'явитися вже в найближчому майбутньому, особливо, якщо світове протистояння китайській соцмережі активно наростатиме.