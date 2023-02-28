У своїй заяві в понеділок президент секретаріату Ради міністрів фінансів Мона Фортьє підтвердила повідомлення про те, що з вівторка жодному посадовцю не буде дозволено розміщувати застосунок TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, на своїх робочих пристроях.

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Починаючи з 28 лютого 2023 року, застосунок TikTok буде видалено з державних мобільних пристроїв. Користувачі цих пристроїв також будуть заблоковані від завантаження програми в майбутньому. Після перевірки TikTok, головний інформаційний директор Канади визначив, що він становить неприйнятний рівень ризику для приватності та безпеки,

– мовиться в заяві Фортьє.

Рішення про видалення та блокування TikTok з урядових мобільних пристроїв прийнято як запобіжний захід, особливо з огляду на занепокоєння щодо правового режиму, який регулює інформацію, зібрану з мобільних пристроїв, і відповідає підходу міжнародних партнерів Канади.

Зокрема, станом на сьогодні, жодна урядова інформація не була скомпрометована через TikTok. У заяві також зазначається, що нова політика не матиме жодного впливу на можливість людей встановлювати додаток на свої особисті пристрої.

TikTok – шпигунський застосунок

В окремій записці, надісланій Міністерством міжнародних справ Канади своїм співробітникам раніше цього ж дня, департамент процитував "огляд", який показав, що "методи збору даних TikTok можуть зробити користувачів вразливими до кібератак".

У своїй заяві прес-секретар TikTok Canada Даніель Морган заявила, що компанія "розчарована" рішенням федерального офіцера з питань інформації, який "не навів жодних конкретних причин для занепокоєння щодо безпеки" і не зв'язався з компанією заздалегідь.

Вона також звинуватила уряд у тому, що він "виокремив" TikTok, що "завадить чиновникам достукатися до громадськості через платформу, яку люблять мільйони канадців".

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Нагадаємо, що минулого тижня ІТ-служба Європейської комісії наказала всім співробітникам виконавчого органу Європейського Союзу видалити відеозастосунок TikTok зі своїх робочих та особистих пристроїв. Вимога, надіслана електронною поштою всім співробітникам у четвер, 23 лютого, з'явилася на тлі зростаючого занепокоєння щодо захисту даних.