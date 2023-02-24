TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, має бути видалений усіма співробітниками Єврокомісії не пізніше 15 березня, інакше вони ризикують бути заблокованими у доступі до таких службових додатків, як робоча електронна пошта та Skype для бізнесу. За словами речниці Єврокомісії Соні Господінової, це рішення було прийнято Радою з корпоративного управління Єврокомісії з міркувань безпеки.

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Цей захід спрямований на захист Комісії від загроз кібербезпеки та дій, які можуть бути використані для кібератак на корпоративне середовище Комісії,

– сказала Господінова.

Реакція TikTok

Представник TikTok повідомив, що компанія розчарована рішенням, яке, на їхню думку, ґрунтується на "фундаментальних помилках". Компанія звернулася до Єврокомісії з проханням надати роз'яснення щодо того, як вони захищають дані 125 мільйонів людей по всьому ЄС, які щомісяця заходять в TikTok.

В Європейській комісії, що базується в Брюсселі і є виконавчим органом Європейського Союзу, працює близько 32 000 постійних і контрактних співробітників. Заборона TikTok слідує за аналогічним кроком уряду США, який минулого року заборонив державним службовцям використовувати додаток на робочих пристроях.

Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу нещодавно провів зустріч з високопосадовцями ЄС, намагаючись відновити довіру до компанії. Під час зустрічі Чу пояснив, що компанія має пройти довгий шлях для вирішення проблем із захистом даних.

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Скандал з доступом працівників TikTok до даних користувачів

У листопаді адміністрація TikTok визнала, що співробітники штаб-квартири компанії в Китаї могли мати доступ до персональних даних користувачів з ЄС та інших країн світу, після того, як Forbes опублікував викриття, що застосунок використовувався для шпигунства за американськими журналістами. У серпні минулого року парламент Великої Британії також видалив свій акаунт у TikTok через занепокоєння щодо можливого використання Пекіном цього застосунку для шпигунства.