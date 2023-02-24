Функція дозволить залучити більшу аудиторію і, ймовірно, зекономить компанії багато місця на серверах, адже тепер не потрібно завантажувати багато роликів різними мовами, а достатньо зробити один з кількома аудіодоріжками, які мають значно менші розміри.

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Що відомо

Усе працюватиме аналогічно з субтитрами: глядач відкриває меню налаштувань в плеєрі конкретного відео та обирає в списку бажану мову.

Варто зазначити, що сторонні дубляжі не будуть створюватись автоматично (наприклад, штучним інтелектом на основі автоматичного перекладу субтитрів). Додаткові звукові доріжки будуть завантажувати самі автори каналів. Тому для цього їм потрібно буде або самостійно створювати аудіо (а отже знати мову), або співпрацювати для цього зі студіями дубляжу. Таким чином можна припустити, що нова можливість буде використовуватися лише в окремих випадках: кіностудіями, новинними агентствами, міжнародними організаціями, які хочуть донести свої матеріали до всього світу. Однак звичайним ютуберам, які, наприклад, знімають влоги чи інші розважальні відео, функція навряд чи знадобиться.

У ранніх тестах ця функція використовувалась у понад 3500 відео, завантажених 40 мовами.

Станом на січень понад 15 відсотків часу перегляду дубльованих відео припадало на мови, відмінні від оригінальної мови ролика.

YouTube також повідомляє, що тільки в січні глядачі щодня дивилися на платформі понад 2 мільйони годин дубльованих відео.

Спочатку дубляж буде підтримуватися тільки для довгого контенту YouTube, але компанія повідомляє, що вже тестує цю функцію і для коротких роликів.

Можливість налаштування звукової доріжки відео буде доступна глобально в YouTube на настільних комп'ютерах, мобільних пристроях, планшетах і телевізорах.