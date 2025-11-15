Яка монетизація на YouTube зараз?

Також на розмір монетизації впливає країна, для якої випускається контент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Зверніть увагу! Річ у тім, що монетизація залежить від того скільки за рекламу, яку "вставляє" сервіс під час відео, заплатив рекламодавець.

Як різниться монетизація на YouTube:

від 3 до майже 11 доларів за 1000 переглядів

Це найвища монетизація, яка існує зараз. Така оплата можлива лише для декількох країн. Йдеться, зокрема, про Австралію, США, Німеччину та Велику Британію.

Цікаво! Найвища монетизація була доступна цього літа для США. Вона склала – 10,26 долара за 1000 переглядів.

від декількох центів і до 2 доларів за 1000 переглядів

Така монетизація доступна для більшості країн. Наприклад, вона надається для Бразилії, індії, Південно-Східної Азії та України.

Якщо спиратись на вказані значення, вийде, що максимально за 10 000 переглядів вдасться заробити:

до 110 доларів – для країн з найвищою монетизацією;

до 20 доларів – з найнижчою.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?