Від чого залежить монетизація на YouTube?

Щоб розрахувати оплату за перегляди, YouTube використовує RPM – "дохід за милю", повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Зверніть увагу! Це значення показує, скільки автор може виручити за 1000 переглядів.

Потрібно розуміти, що:

  • оплата автора за перегляди залежить від того, скільки заплатив рекламодавець за рекламу, яку "вставляє" сервіс;
  • до того ж YouTube встановив комісію, наразі вона складає майже 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Зараз плата за 1000 переглядів на YouTube така:

  • для країн з найвищою монетизацією

Наразі найвища монетизація від 3 до майже 11 доларів. Таку оплату отримують автори контенту для Канади, Великої Британії, Австралії, США та Німеччини.

Цікаво! Найвища монетизація діяла для США.

  • для країн з найнижчою монетизацією

Автори з більшості країн отримують мінімальну монетизацію. Вона складає від декількох центів і максимум до 2 доларів. До прикладу, така оплата діє для:

  • Південно-Східної Азії;
  • Індії;
  • Бразилії.

Важливо! Таку ж мінімальну оплату мають і автори з України.

Зважаючи на ці цифри, виходить, що за 5 000 переглядів можна максимально отримати:

  • серед країн з найвищою монетизацією – майже 55 доларів;
  • найнижчою – приблизно 10 доларів.

Що ще важливо знати зараз про YouTube?

  • Монетизацію на YouTube можна отримати за певних умов. Наприклад, для цього необхідно мати 1000 підписників, а також – 4 000 годин переглядів.

  • Заробляти на YouTube можна не тільки завдяки монетизації. Також отримувати дохід реально і іншим чином. Наприклад, через рекламні інтеграції чи спонсорство.

  • YouTube платить і за Shorts. Проте монетизація там мінімальна. Зараз короткі відео є саме методом просування, а не заробітку.