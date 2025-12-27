Від чого залежить монетизація на YouTube?

Щоб розрахувати оплату за перегляди, YouTube використовує RPM – "дохід за милю", повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Зверніть увагу! Це значення показує, скільки автор може виручити за 1000 переглядів.

Потрібно розуміти, що:

оплата автора за перегляди залежить від того, скільки заплатив рекламодавець за рекламу, яку "вставляє" сервіс;

до того ж YouTube встановив комісію, наразі вона складає майже 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Зараз плата за 1000 переглядів на YouTube така:

для країн з найвищою монетизацією

Наразі найвища монетизація від 3 до майже 11 доларів. Таку оплату отримують автори контенту для Канади, Великої Британії, Австралії, США та Німеччини.

Цікаво! Найвища монетизація діяла для США.

для країн з найнижчою монетизацією

Автори з більшості країн отримують мінімальну монетизацію. Вона складає від декількох центів і максимум до 2 доларів. До прикладу, така оплата діє для:

Південно-Східної Азії;

Індії;

Бразилії.

Важливо! Таку ж мінімальну оплату мають і автори з України.

Зважаючи на ці цифри, виходить, що за 5 000 переглядів можна максимально отримати:

серед країн з найвищою монетизацією – майже 55 доларів;

найнижчою – приблизно 10 доларів.

Що ще важливо знати зараз про YouTube?