У нещодавньому інтерв'ю The Independent Малюк розповів, що Росія здійснює щонайменше 10 кібератак на день, націлених на державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури та інші активи.

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При цьому кількість атак різко зросла: у 2020 році СБУ фіксувала 800 кібератак, у 2021 році – понад 2 000, а після повномасштабного російського вторгнення в Україну – понад 4 500. Атаки різняться за характером – від масових до витончених точкових, але СБУ стверджує, що успішно протистоїть цій загрозі.

Як Україна протидіє кіберзагрозам в часи війни

Зростання кількості кібератак відбувається в той час, коли Україна продовжує боротися з конфліктом з Росією, який з початку 2014 року забрав понад 13 000 життів і призвів до примусового переміщення понад 1,5 мільйона людей. Кібератаки розглядаються як частина ширшої кампанії Росії з дестабілізації України та підриву її суверенітету.

Попри виклики, Україна сповнена рішучості захистити себе від кіберзагроз. Співпраця з міжнародними партнерами над вдосконаленням своїх можливостей у сфері кібербезпеки допомагає запроваджувати низку заходів для зміцнення своєї оборони. Серед них – створення Національного координаційного центру кібербезпеки і запуск комплексної стратегії кібербезпеки.

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Генерал-майор Малюк високо оцінив зусилля українських фахівців з кібербезпеки і вважає, що країна добре оснащена для протидії загрозі кібератак. Проте він попередив, що битва ще не закінчена і що Україна повинна залишатися пильною перед обличчям цієї загрози, яка еволюціонує.

Оскільки Україна продовжує боротися на кількох фронтах, загроза кібератак є ще одним нагадуванням про виклики, з якими доводиться стикатися щоденно. Однак, завдяки потужній та рішучій відповіді, Україна має намір захистити себе від цих атак і забезпечити своє майбутнє.

Нагадаємо, раніше начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що українська спецслужба еволюціонувала значно більше за росіян і тому перемагає їх у кібервійні.