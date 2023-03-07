Міністерство оборони Данії прийняло відповідне рішення після рекомендацій Центру кібербезпеки від 24 лютого 2023 року. Тепер співробітники Міноборони зобов'язані видалити зі своїх пристроїв TikTok.

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Раніше TikTok заборонили в парламенті Данії

"Усіх співробітників проінформували про рішення, вони мають видалити застосунок на робочих телефонах та інших пристроях, якщо мали його", – зазначили у комюніке.

Міноборони пояснює, що це рішення було прийняте з двох причин: спочатку, через серйозні побоювання щодо застосунку, а по-друге – через його незначну потрібність для виконання робочих завдань співробітниками відомства.

Минулого місяця до аналогічного заходу вдалися в парламенті Данії: депутати повинні були видалити TikTok, що належить китайській компанії ByteDance.

Хто ще заборонив TikTok