Міністерство оборони Данії прийняло відповідне рішення після рекомендацій Центру кібербезпеки від 24 лютого 2023 року. Тепер співробітники Міноборони зобов'язані видалити зі своїх пристроїв TikTok.
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Раніше TikTok заборонили в парламенті Данії
"Усіх співробітників проінформували про рішення, вони мають видалити застосунок на робочих телефонах та інших пристроях, якщо мали його", – зазначили у комюніке.
Міноборони пояснює, що це рішення було прийняте з двох причин: спочатку, через серйозні побоювання щодо застосунку, а по-друге – через його незначну потрібність для виконання робочих завдань співробітниками відомства.
Хто ще заборонив TikTok
- Федеральний уряд Канади 28 лютого заборонив TikTok на всіх урядових мобільних пристроях. Там заявили, що програма становить "неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки", а методи збору даних компанії створюють вразливість до кібератак.
- В окремій записці, надісланій Міністерством міжнародних справ Канади своїм співробітникам департамент процитував "огляд", який показав, що "методи збору даних TikTok можуть зробити користувачів вразливими до кібератак".
- Також у лютому ІТ-служба Європейської комісії наказала всім співробітникам виконавчого органу Європейського Союзу видалити відеозастосунок TikTok зі своїх робочих та особистих пристроїв. Вимога, надіслана електронною поштою всім співробітникам у четвер, 23 лютого, з'явилася на тлі зростаючого занепокоєння щодо захисту даних.
- TikTok має бути видалений усіма співробітниками Єврокомісії не пізніше 15 березня