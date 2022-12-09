ФБР стурбоване тим, що китайські модератори популярної соцмережі здатні контролювати алгоритми рекомендацій, маніпулювати контентом і використовувати його для операцій впливу. Крім того, вкотре прозвучали побоювання, що Китай може використовувати програму для збору даних про користувачів і використовувати їх для шпигунських операцій.

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Злий TikTok

Усі ці речі знаходяться в руках уряду, який не поділяє наші цінності, і який має місію, яка дуже сильно розходиться з тим, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Це повинно нас турбувати,

– сказав директор ФБР Кріс Рей.

Така риторика в сторону китайського додатка лунає не вперше. Той же Рей висловлювався подібним чином і раніше, виступаючи в Конгресі минулого місяця. Діалог щодо TikTok ведеться ще з часів президентства Дональда Трампа, який у 2020 році погрожував узагалі заборонити додаток на території США й чинив тиск на розробників з ByteDance, щоб ті продали TikTok американській компанії.

Сам же сервіс коротких відео завжди заявляв, що не ділиться жодними даними американців з китайською владою. Додаток належить приватній пекінській корпорації, однак у США сервіс пропонує місцева компанія "TikTok Inc.", пов'язана законами США. На слуханнях у Сенаті у вересні операційний директор TikTok Ванесса Паппас у відповідь на запитання членів обох партій заявила, що компанія захищає всі дані американських користувачів і що китайські урядовці не мають до них доступу.

Зараз чиновники ведуть переговори з китайською компанією про можливу угоду, яка дозволить уникнути проблем з безпекою. Цей процес, за словами Рея, відбувається в усіх урядових установах США. На якому етапі сторони перебувають зараз, невідомо.