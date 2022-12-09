ФБР озабочено тем, что китайские модераторы популярной соцсети способны контролировать алгоритмы рекомендаций, манипулировать контентом и использовать его для операций воздействия. Кроме того, в очередной раз прозвучали опасения, что Китай может использовать программу для сбора данных о пользователях и использовать их для шпионских операций.

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Злой TikTok

Все эти вещи находятся в руках правительства, которое не разделяет наши ценности и имеет миссию, которая очень сильно расходится с тем, что отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов. Это должно нас беспокоить,

– сказал директор ФБР Крис Рэй.

Такая риторика в сторону китайского приложения раздается не впервые. Тот же Рэй высказывался подобным образом и раньше, выступая в Конгрессе в прошлом месяце. Диалог о TikTok ведется еще со времен президентства Дональда Трампа, который в 2020 году угрожал вообще запретить приложение на территории США и оказывал давление на разработчиков из ByteDance, чтобы те продали TikTok американской компании.

Сам же сервис коротких видео всегда заявлял, что не делится никакими данными американцев с китайскими властями. Приложение принадлежит частной пекинской корпорации, однако в США сервис предлагает местная компания "TikTok Inc.", связанная законами США. На слушаниях в Сенате в сентябре операционный директор TikTok Ванесса Паппас в ответ на вопросы членов обеих партий заявила, что компания защищает все данные американских пользователей и что члены китайского правительства не имеют к ним доступа.

Сейчас чиновники ведут переговоры с китайской компанией о возможном соглашении, которое позволит избежать проблем безопасности. Этот процесс, по словам Рея, проходит во всех правительственных учреждениях США. На каком этапе стороны находятся сейчас, неизвестно.