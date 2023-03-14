Нещодавні новини про Project Texas, ініціативу популярної соціальної мережі TikTok, викликали серйозні занепокоєння щодо безпеки персональних даних американських користувачів. Джерело виявило, що проєкт має серйозні недоліки, а TikTok може бути пов'язаний з китайським новинним додатком Toutiao, який належить ByteDance, тій самій компанії, що володіє TikTok.

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Яку небезпеку приховує TikTok

Фрагменти коду вказують на те, що китайські структури все ще мають теоретичний доступ до персональних даних американських користувачів. Інформатор зустрівся з членами команд американських сенаторів Чака Грасслі та Марка Ворнера і обговорив з ними це питання. Представники обох політиків підтвердили факт зустрічей.

Представники TikTok назвали звинувачення безпідставними і заявили, що згадка про Toutiao в коді застосунку є "технічним пережитком". Вони також зазначили, що локалізація даних американських користувачів в інфраструктурі Oracle виключає вплив Toutiao на платформу в США. Крім того, TikTok заявив, що співробітник, який розкрив цю інформацію, пропрацював лише пів року і покинув компанію ще до того, як був реалізований Project Texas. Тому соціальна мережа вважає, що співробітник міг не знати повної картини.

Світ проти TikTok

Тим часом додаток TikTok заборонили встановлювати на пристрої працівників урядів США, Канади та Європи. Сенат США також готує законопроєкт, який надасть Білому дому можливість повністю заблокувати сервіс на території Сполучених Штатів.

Занепокоєння навколо Project Texas і зв'язків TikTok з Toutiao суттєво вплинули на популярність платформи серед американських користувачів. Платформа здобула величезну популярність у Сполучених Штатах, і багато користувачів стали залежними від її можливостей. Однак через нещодавні суперечки використання застосунку різко скоротилося, і багато хто зараз шукає альтернативні соціальні мережі.

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Керівництво TikTok пообіцяло вирішити проблеми, пов'язані з безпекою платформи та конфіденційністю даних. Однак лише час покаже, чи будуть дотримані обіцянки, чи ні. Наразі суперечки навколо TikTok та Project Texas продовжують розганяти загрозу навколо безпеки соцмережі змушуючи багатьох користувачів та урядовців хвилюватися за безпеку їхньої особистої інформації.