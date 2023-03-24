TikTok буде заблоковано на пристроях і в мережі парламенту. При цьому його все ще можна використовувати на особистих пристроях, не підключених до Wi-Fi у парламенті – програму не блокують повністю по всій країні.

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Що відомо

Комісії Палати громад і Палати лордів оголосили, що слідуватимуть рекомендації уряду щодо офіційних пристроїв, посилаючись на необхідність кібербезпеки. Речник парламенту заявив, що TikTok "буде заблокований на всіх парламентських пристроях і в ширшій парламентській мережі".

Колишній лідер консерваторів Ієн Дункан Сміт привітав цей крок, але закликав поширити заборону навіть на особисті пристрої міністрів. Він написав у твіттері: "Рішення заблокувати TikTok на всіх парламентських пристроях вітається, це хороше рішення. Враховуючи таку сильну позицію парламенту після заборони TikTok на урядових телефонах, настав час заборонити TikTok і на особистих телефонах міністрів".

Аналогічне рішення також було прийнято в Шотландії, де TikTok заборонили використовувати на державних телефонах та інших пристроях.

Відповідь TikTok

TikTok назвав крок парламенту "помилковим і таким, що ґрунтується на фундаментальних хибних уявленнях про нашу компанію".

TikTok користуються мільйони людей у Великій Британії, і потенційне позбавлення користувачів доступу до їхніх представників та взаємодії з ними є самозгубним кроком, особливо в нашій спільній боротьбі з дезінформацією,

– заявив речник компанії.

Китайський розробник також каже, що йому не було надано жодної можливості виправити проблеми й просить "ставитися до нас нарівні з нашими конкурентами".

Нагадаємо, заборону використання TikTok для урядів або державних працівників певних сфер вже ввели у Данії, Канаді, США та Єврокомісії. В окремому матеріалі 24 каналу ми розповіли, що не так із TikTok, та чому світ повстав проти нього.