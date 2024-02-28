Пропозицію внесли під час круглого столу "Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни". Голова цього Комітету Ярослав Юрчишин наголосив, що ідеєю цього засідання було почути про болючі аспекти, пов’язані з роботою журналістів в умовах війни, та етичні виклики, що ставить такий надзвичайний стан.
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Телеграм може становити загрозу
Не обійшли співрозмовники увагою і тему загрози національній безпеці від соціальної мережі телеграм. Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони її діяльності в Україні.
Сам застосунок телеграм належить підприємцю родом з Росії Павлу Дурову, який тривалий час він не проживає в країні-агресорці.
Крім цього, там зачепили і інші важливі питання. Серед іншого, учасники круглого столу зупинилися й на питанні відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України.
ЦРУ забороняє своїм аналітикам користуватися месенджером телеграм
- Центральне розвідувальне управління США все частіше почало застосовувати у своїй роботі OSINT, тобто розвідку з відкритих джерел. Однак попри це, уряд не дозволяє аналітикам користуватися месенджером телеграм.
- Уряд США з обережністю ставляться до деяких інструментів, які використовуються для збору відкритих данних. Зокрема, на деякі застосунки були накладені обмеження.
- Окрім цього, особам, задіяним до OSINT-розвідки, також заборонено приносити особисті пристрої на робочі місця. Вони вимушені залишати відомчі приміщення, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку.