Російський слід є в багатьох суспільно-політичних процесах. Наприклад, він чітко простежується в блокуванні кордону з боку Польщі.
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Як Росія створила мережу телеграм-каналів і використовує їх собі на користь: деталі
Анонімні телеграм-канали стали інструментом Росії для війни у інформаційному полі. Соцмережу, з якої українці найбільше споживають новин, заснував росіянин Павло Дуров. При цьому українське законодавство регулює традиційні ЗМІ і не майже не зачіпає соцмережі,
– наголошують у матеріалі.
Мішенню атаки обрали реформу судової влади. Реформа важлива для зміцнення державності, від неї залежать і якість правосуддя, і інвестиційний клімат. Тож у популярному месенджері поширюють вигідні Росії наративи, зокрема намагаються підірвати довіру до системи правосуддя та до громадських організацій, які адвокатують судову реформу і проводять моніторинг доброчесності суддів.
Хто входить у цю мережу – назви каналів:
- Ростислав Кравець;
- Dubinskyi.pro;
- Макс Бужанский;
- Андрей Портнов;
- АО "Кравець і партнери";
- Под мантией;
- Соросята;
- Equilibrium;
- Резидент;
- Бородатая Бабушка;
- Записки пасквилянта;
- Украина новости;
- Цибуля;
- ШептунUA;
- Украина Война;
- Недоторкані;
- Тень на плетень;
- Политика Страны;
- Антирейд;
- Шрам;
- Українська незалежна фундація правників;
- Pavlovsky News;
- Голубцы с Банковой;
- Темный Рыцарь;
- ЗеРада;
- Легитимный;
- Закон і бізнес;
- Судово-юридична газета;
- Elena Lukash.
У вибірку потрапили майже 60 телеграм-каналів. Їхні репости проаналізували на наявність інформації про судову реформу і тих, хто з нею пов'язаний.
"Удалося виокремити майже 30 каналів, які створюють інформаційне поле, аби гальмувати судову реформу та дискредитувати тих, хто її проводить", – ідеться в статті.
Громадська ініціатива "Голка" виявила зв'язки між телеграм-каналами, що подають інформацію про діяльність судів і провідних громадських організацій у секторі та можуть перебувати під проросійським впливом. До цієї мережі входять і ті канали, про які раніше писала СБУ, зокрема "Легитимный" і "Резидент". Але є й значна кількість інших, про які раніше у контексті проросійського впливу не згадували,
– підкреслюють розслідувачі.
Як пов'язані між собою окремі канали, які входять в мережу / Інфографіка "Голка"
Ключовими телеграм-каналами, які дискредитують судову реформу та провідні громадські організації, що допомагають її провести, в матеріалі названо канали "Ростислав Кравець", "Андрей Портнов", Dubinskyi.pro.
Як підсумовано в матеріалі, мережа дискредитує доброчесних суддів, членів Вищої Ради правосуддя та лідерів провідних громадських організацій, зокрема очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та голову правління Фундації DEJURE Михайла Жернакова.