Блокування польськими фермерами українського кордону стало неприємним трендом 2023 року. Тоді на цей процес дивилися крізь призму виборів у Польщі й пов'язували кінець блокади з поразкою тоді панівної партії "Право та справедливість". Втім, очікування українців на те, що "Туск прийде – порядок наведе" виявились марними, і вже у 2024 році блокада поляками українського кордону поновилася з новою силою.

Водночас із протестами всередині польського суспільства активно поширюються відверті фейки, які шокують, і які, без сумніву, підживлює прокремлівська пропаганда. 24 Канал розповідає, як у польському суспільстві штучно підливають "масла у вогонь", а головне – для чого.

Читайте також Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Криза загострюється – теорії змов посилюються

"Szok, rozpacz, niedowierzanie. Jakaś resztka nadziei, że może właściwie nic się nie stało, że może to nie jest prawda", – такою мемною могла бути реакція українців на блокаду кордону у 2023-му році. Нині ж, у ситуації лютого 2024 року – куди доречніший інший популярний у польському тіктоці, але цілком зрозумілий і в Україні вираз: bóbr ku*wa! … jakie bydlę! Саме так можна визначити реакцію пересічних українців на те, хто саме блокує кордон з боку Польщі.

Ця країна в перші дні повномасштабного вторгнення Росії показала себе вірним та послідовним союзником України. Польща прийняла та розмістила в себе декілька мільйонів українських біженців, надала неоціненну збройну та фінансову підтримку нашій державі, стала потужним хабом і надійним тилом для Сил оборони.

Польща стала локомотивом для євроінтеграції України та чи не головним лобістом не лише на рівні ЄС, але й НАТО. Це дало підстави говорити про відродження концепції Інтермаріум і перспективу створення у Східній Європі потужного центру сили.

На жаль, амбітні плани, окреслені у 2022-му, у 2024 році руйнує купка маргіналів, які не лише блокують все українське на кордоні, але й активно роздмухують в поляках "давні скрєпи", міцно зав'язані на теоріях змов і відвертому дублюванні всіх брехливих тез російської пропаганди.

Важливо Безкарність є неприйнятною, – посольство України надіслало термінову офіційну ноту Польщі

Хто насправді блокує кордон і влаштовує диверсії

Основу протестувальників складають: проросійська коаліція польських правих популістів "Конфедерація свободи та незалежності" у складі трьох ще кілька років тому відверто маргінальних партій – "Конфедерація польської корони", Національний рух Польщі та "Нова надія". За профільну масовку відповідають дві фермерські асоціації – профспілка індивідуальних фермерів "Солідарність" і "Підкарпатське ошукане село".

Електоральна підтримка політичного крила "блокадників" мінімальна (результат "конфедератів" – 7,2% на виборах до Сейму у жовтні 2023 року), але вони гучні, їхні дії активно підсвічує як російська пропаганда, так і ЗМІ в Україні та Польщі.

Завдяки цьому ефекту створюється враження, що позиція мітингувальників – це позиція держави. Звісно, це не так, проте, млявість уряду та силовиків, які дають атакувати стратегічно важливі об’єкти, а також неоднозначні заяви деяких польських політиків (разом із відмовою від зустрічі з президентом Зеленським на кордоні) посилають українцям сигнал, що так може бути.

Дивіться фільм 24 Каналу про те, що насправді відбувається на польському кордоні:

До теми Один із фермерів, що блокують кордон, закликав Путіна "розібратися з Україною": поляки обурилися

Важливо розуміти! При цьому формально польські протести – частина загальноєвропейського руху фермерів, які нині страйкують по всьому субконтиненту – від Португалії до Латвії.



От тільки латвійські фермери вимагають заборонити експорт збіжжя з Росії та Білорусі, а польські зненавиділи українське зерно і впритул не помічають мільйони тонн збіжжя, що суне до Польщі від держави-окупанта Росії та її нікчемної союзниці Білорусі.

Нагадаємо, що польські фермери отримують великі дотації від держави (та ЄС):

Від 100 до 200 євро за гектар обробленої землі. Крім того, вже отримали сукупно 4 мільярди євро на компенсацію "наслідків війни", а саме – зростання цін на паливо та потенційні втрати від зняття мит з української агропродукції. Тобто всі потенційні втрати фермерів від "українського ефекту" їм були компенсовані заздалегідь.

Нині ж ЄС планує нарешті розморозити для Польщі 137 мільярдів євро, які "зависли" через вперте бажання попередньої влади мавпувати все, що робить в Угорщині Віктор Орбан. Значна частина тих грошей має піти саме на фермерів, які нарешті мають припинити відчувати себе "ошуканими".

Скандальне проросійське гасло на плакаті фермера Як на це відреагували в МЗС Польщі

Але ми все одно бачимо неадекватів на тракторах, які мають недоторканість від місцевих силовиків і нахабність висипати українське зерно на дорогу. Зерно, зібране з ризиком для життя, під обстрілами та нальотами авіації, постійною небезпекою наїхати на міну.

Що цікаво, "питання кількох наступних годин" (як заявляв уряд Польщі) не вирішилось ні в наступні кілька годин, ні навіть днів. На деяких пунктах блокаду тимчасово зняли на один день – 24 лютого (можливо в деяких блокадників все ж залишилися рештки сумління).

Надалі ж акції маргіналів переросли в диверсії – і ось вже на шляхи, яким мають пройти українські авто, "невідомі" висипають цвяхи та шурупи, а ешелони зі збіжжям (яке мало йти до Німеччини) масово атакують новітні "партизани" (яким так і хочеться сказати: "не туди партизаните"). Звісно, поліція та спецслужби безпорадно кажуть, що нічого не можуть зробити.



У Польщі пошкоджено 160 тонн української продукції / Фото Мінвідновлення

Як поляки зробили наймасштабнішу диверсію: дивіться відео

До теми Поляки вже пробивають колеса українським водіям на кордоні

Замість того, щоб навести лад і взяти під контроль стратегічні об’єкти, варшавські урядовці вигадують, як ще потішити "ошукане село". Натомість "ошуканими" мали б давно зайнятись компетентні органи. І першим кроком мало б бути відокремлення "мух від котлет".

До прикладу, люблінський конфедерат Рафал Меклер активно розганяє тему антиукраїнських протестів й постить фото та відео з атаками на українське зерно.

Також він запеклий фанат "Волинської різанини" й постійно наголошує, що українці вороги поляків.

Як Меклер маніпулює та поширює антиукраїнську істерію:

Поляки продовжують блокувати кордон Чи наважиться Україна ввести обмеження на імпорт з Польщі

Конспірологія, фейки та "генетично шкідливі українські продукти"

Окрім "війн пам’яті" додалися також і війни конспірології. У польському сегменті соцмереж нині активно поширюються ролики про те, що нібито українські продукти генетично шкідливі для поляків.

Ось, наприклад, такий:

До того ж, схоже, що шкідливий для здоров'я посполитих навіть і транзит української аграрної продукції. Понад 220 тисяч переглядів за день, між іншим. Скільки з цієї кількості після побаченого зрозуміли, що мали справу з провокацією від навіженого конспіролога, який змішав грішне та праведне, а скільки дійсно увірували, що якщо "з'їсте українську пшеницю – дитина народиться розумово відсталою"? – питання відкрите.

Довідково! Нині в Польщі понад мільйон українських біженців (власне, завдяки їм також польська економіка нині демонструє добрі темпи росту).

Які наслідки такі заклики можуть мати та чи не варто перевірити пана Меклера на ксенофобію, а пана блогера-конспіролога Ольшевського – на адекватність? Чи все ж варто почекати українських погромів? Адже в росіян грошей вистачить, а роз'ятрених мовою ворожнечі з соцмереж і роликів на ютубі маргіналів для погрому може вистачити й кількох десятків. Особливо, якщо поліція і надалі не втручатиметься, як їх берлінські колеги у листопаді 1938-го?

Так, це аж ніяк не перебільшення – у грудні 2023-го зірковий конфедерат Ґжеґож Браун атакував менору у будинку Сейму (за що отримав лише штраф), то чому б йому нині не масштабувати свою діяльність? Вже зараз він розповідає, що українські біженці перетворили поляків на громадян другого сорту, а ще масово інфікують поляків ВІЛ.

За ним стоять відверті фанати Путіна та українофоби: Кшиштоф Босяк і Януш Корвін-Мікке:

Це улюбленці російської пропаганди, для яких "Крим – частина Росії", а "вторгнення в Україну спровокували англосакси".

Свої тези вони поширюють (а точніше – ретранслюють російські) безкарно і навіть мають можливість масштабувати свій вплив.



Кшиштоф Босяк і Януш Корвін-Мікке / Фото Fotorzepa, Jakub Czermiński

Що не так із позицією нової польської влади?

Нова польська влада дійсно зайняла наразі відверто жалюгідну позицію. Острах зруйнувати хитку коаліцію, що утворилася після осінніх парламентських виборів (на яких перемогу отримала партія "ПіС", але через токсичність не спромоглася сформувати коаліцію) не дозволяє уряду Туска вдаватися до рішучих кроків, бо аграрне лобі у вигляді представників "Селянської партії", де-факто, в складі нового уряду.

Ось і виходить, що Туск одночасно красиво говорить про втому від тих, хто "втомився від України", критикує двопартійну немічність США, але не може навести лад у власному господарстві.

Українські урядовці у пошуках порозуміння з сусідами, які їх ігнорують:

Виходить, що гучним заявам пана Туска – гріш ціна в базарний день. І ось вже українські урядовці марно чекають "нібито партнерів" на кордоні в надії домогтися від них проявів політичної волі або хоча б обговорити претензії та кривди.

Ніхто не сперечається – до України в поляків також є питання, подекуди цілком справедливі (згадати ту ж справу "Кернел"), але всі проблеми потрібно обговорювати та шукати варіанти.

24 лютого до України прибули лідери Європи та світу, натомість сусіди та найбільші партнери обмежуються "смсками". Друзі, це проблема!

Цим активно користаються проросійські маргінали й вилазять на світ божий з не лише антиукраїнськими гаслами, але вже й такими, що відверто славлять Путіна та російських окупантів, ведуть активну кампанію і вочевидь розраховують засіяти якомога більше маячні, щоб мати рясні паростки до квітневих місцевих виборів у Польщі та червневих виборів до Європарламенту. А відповідно ще більше нашкодити Україні та ще сильніше розсварити українців та поляків. На радість московським замовникам всього цього шабашу.

Зверніть увагу! Ситуація на українсько-польському кордоні з блокуванням і досі лишається напруженою. Усі головні новини про протести фермерів та наслідки для України – читайте в матеріалі.