Ймовірно, що таким чином вони хотіли зупинити рух українських вантажівок. Якщо вони проб'ють колеса, то не зможуть рухатися далі.

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Цвяхи на кордоні

На пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські фермери розсипали по всій дорозі цвяхи та шурупи. Як зазначив водій, який стояв у черзі, зробили це саме поляки. Вони приїхали на пікапі та викинули з багажника гострі предмети.

Ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які й так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. На місце вже прибули поліцейські та комунальники, щоб ліквідувати предмети з дороги – щоб українські водії змогли безпечно проїхати.

Окрім цього, водії поділилися відео, на яких показали, скільки цвяхів та шурупів вдалося зібрати.

Фермери розсипали цвяхи на кордоні: дивіться відео

Диверсія на кордоні