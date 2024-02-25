Ймовірно, що таким чином вони хотіли зупинити рух українських вантажівок. Якщо вони проб'ють колеса, то не зможуть рухатися далі.
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Цвяхи на кордоні
На пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські фермери розсипали по всій дорозі цвяхи та шурупи. Як зазначив водій, який стояв у черзі, зробили це саме поляки. Вони приїхали на пікапі та викинули з багажника гострі предмети.
Ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які й так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. На місце вже прибули поліцейські та комунальники, щоб ліквідувати предмети з дороги – щоб українські водії змогли безпечно проїхати.
Окрім цього, водії поділилися відео, на яких показали, скільки цвяхів та шурупів вдалося зібрати.
Фермери розсипали цвяхи на кордоні: дивіться відео
Диверсія на кордоні
- У ніч на 25 лютого у Польщі сталася наймасштабніша диверсія з українським збіжжям. Фермери розсипали українську агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. Це стало вже четвертим подібним випадком.
- На цю ситуацію відреагував Володимир Зеленський – він зазначив, що бачить у подібних акціях "політику". Він додав, що не розуміє причин подій на кордоні і вважає неправильним те, що зараз відбувається у відносинах двох країн.
- Президент України наголосив, що впевнений, що прем'єри двох країн знайдуть відповідні кроки – для України важливо зберегти союз з Польщею. Водночас Зеленський додав, що у разі, якщо кроки не знайдуться, то влада буде захищати наш бізнес.